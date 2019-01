ALPEROVICH: “Que me hayan dejado muchos dirigentes terminaron haciéndome un favor”

El actual senador nacional estuvo en la mañana de este viernes en Concepción y reafirmó su candidatura a gobernador.

José Jorge Alperovich continúa recorriendo la provincia y en la jornada caliente de este viernes fue recibido por emprendedores y vecinos del barrio San Expedito y por encima de las especulaciones, las idas y vueltas de la dirigencia peronista, reafirmó a BLL que está preparado y listo para la contienda electoral de este año, mas allá de los tiempos y la posibilidad de un adelantamiento de los comicios,

“Cuanto mas se adelanten mejor para nosotros, creo que serán el 9 d junio y yo les dije a mi apoderado y a los que me acompañan que aceptemos, no hagamos ningún planteo, estamos listos y lo importante que estamos llevando la palabra directa a la gente y será la sociedad quien resuelva, ellos dirán que tipo de provincia quieren y voy a acatar lo que decida la mayoría”.

“Aprendí mucho como gobernador, pero aun mas cuando deje de serlo, asumiendo los errores que cometí y eso me permite hoy estar preparado para solucionar los problemas de la gente con mayor fuerza”.

“Los cambios míos son muy grandes, los ñoquis en Tucuman no seguirán estando, hoy tomé la decisión de estar con la gente no con los dirigentes. Que me hayan dejado muchos dirigentes me terminaron haciendo un favor, porque me saque una mochila de encima, los cambios en mi gobierno serán profundos” señaló Alperovich.

FUENTE:BAJOLALUPA