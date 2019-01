OSVALDO JALDO: “Si hay un ñoqui en Tucumán, es el senador nacional”

Los políticos tucumanos comenzaron a transitar sin filtros el año electoral. Luego de las polémicas declaraciones que hizo ayer a la mañana el senador y precandidato a gobernador José Alperovich, el vicegobernador no dudó en acusarlo de “ñoqui”.

Alperovich habló con la prensa luego de reunirse con emprendedores y vecinos del barrio San Expedito. Y advirtió que, en caso de ser electo una vez más, habrá “cambios muy grandes: los ñoquis en Tucuman no seguirán estando; hoy tomé la decisión de estar con la gente, no con los dirigentes”.

Tras difundirse esas declaraciones en los medios, comenzó a circular el video de un acto que tiene como orador al vicegobernador, Osvaldo Jaldo, quien le respondió ante el micrófono.

“¿Dónde estaba usted cuando las familias necesitaban un remedio o para ayudar a pagar una boleta de la luz? O bien por qué no les dice, senador, qué obra puso usted en el presupuesto de la Nación para la provincia de Tucumán, o para Villa Fiad o para Los Quilmes”, cuestionó.

“¿Saben qué? No puso nada porque si hay un ñoqui en Tucumán, es el senador nacional”, disparó Jaldo.

Además de referirse a “los ñoquis”, Alperovich había afirmado: “que me hayan dejado muchos dirigentes me terminó haciendo un favor porque me saqué una mochila de encima”. Y finalizó con otra declaración polémica: “quiero que el político labure los cuatro años a la par de la gente, no que aparezca los últimos dos meses, tire unos planes y vaya en la boleta. Porque muchos creen que el peronismo es tenerlos como esclavos a los compañeros por $ 3.000 y eso proliferó en la provincia no sabe cómo. ¡Pobre gente! Para ellos $ 3.000 es mucho, pero los tienen como esclavos de los políticos y eso para mí está mal”.

fuente:la gaceta