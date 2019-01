LUIS SORROZA: “ Negocios inmobiliarios, hacen peligrar la molienda del Ingenio San Juan “

Luis Sorroza, actual interventor del Sindicato del Ingenio San Juan, tuvo duros términos para con los operadores en la justicia tucumana, que actúan al servicio del Grupo del Empresario Hugo Jorge, que no les paga a los obreros y dice no tener los fondos para iniciar la zafra 2.019, a este empresario solo le interesa quedarse con las mas de 1.500 hectareas que tiene el ingenio afirmo Sorroza.

Es increíble que la jueza Ruiz, que tuvo 22 dias para resolver el conflicto y de allí sacar una solución para los trabajadores no haya resuelto nada.

Lo que digo expresa Sorroza esta respaldado por los hechos lamentables y criminales vividos en el Ingenio el viernes 25 cuando los obreros fueron a cobrar $ 2.000.- lastimosos pesos a cuenta de una de una deuda en promedio por empleado de mas $ 50.000.- la cual se les adeuda desde asi casi un año. Este viernes nefasto solo lograron cobrar 8 obreros y al resto los comenzaron a reprimir a balazos. La represión vino de parte de la seguridad del señor Hugo Jorge, específicamente de parte de un patovica por el contratado y que se llama Miguel Andrade al momento de los disparos había compañeros con sus hijos pequeños y sus esposas.

Por ello convocamos a toda la comunidad de Banda del Rio Sali a reunirnos mañana a partir de las 8hs en el Predio del Ingenio a fin de sacar de una vez por todas a esta gente del ingenio, ya que sus métodos son totalmente del proceso, represión y hambre para los trabajadores, confiamos también en que gobierno tomara cartas en el asunto y la justicia dará una solución acorde a la dramática situación social que viven los empleados y obreros del Ingenio San Juan a los cuales se les adeuda mas de $ 25.000.000.-

Ya en diciembre se habia advertido la triste navidad que pasaron los obreros del Ingenio San Juan, habiamos solicitado al gobierno se hagan gestiones para conseguir un nuevo arrendatario.