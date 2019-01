INGENIO SAN JUAN: Obreros toman la planta y exigen soluciones urgente a la justicia

Nuevamente la tension en el Ingenio San Juan, mas de 900 personas marcharon esta mañana hasta el canchon del ingenio para apoyar a los trabajadores, quienes tuvieron esta mañana una reunion en casa de gobierno y salieron con las manos vacias de soluciones. Los obreros exigen que la justicia de forma inmediata de una solucion, desde hace 23 dias la jueza Ruiz le habia prometido dar una respuesta que no llego . Por todos es conocida la situacion vivida por los empleados el viernes pasado cuando fueron a cobrar un minimo anticipo de los $ 25.000.000.- que se les adeuda desde hace 7 meses y que en vez de recibir el pago fueron corridos a tiros por la seguridad del empresario Hugo Jorge actual poseedor del ingenio.

Los obreros le solicitaron al gobierno y a la justicia que designen un arrendatario o le entreguen el ingenio para su explotacion a un empresario solvente y responsables y no a este tipo de gente como la que esta ahora a cargo y que dicen no tener para pagar las deudas salariales, aportes patronales ni la obra social adeudados, ademas el Grupo de Hugo Jorge dice tampoco tener los fondos para iniciar la zafra 2.019. Segun manifiestan los obreros al grupo de Hugo Jorge solo le interesa el negocio inmobiliario de las 1.500 hectareas que posee el Ingenio, por todo esto es que la fabrica fue tomada y no se retiraran hasta que se les abone lo adeudado y se dejen sin efectos los 60 despidos realizados el dia viernes.