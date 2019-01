TUCUMAN: Vecinos denuncian que viven en la oscuridad y son presa de ladrones

Con una quema de cubiertas sobre la vieja traza de la ruta 38, a la altura de Arcadia, a 4 kilómetorosal norte de Concepción, vecinos del Barrio Canal San Martín pidieron este martes a las autoridades de la comuna que cumplan con la segunda etapa del tendido eléctrico de 700 metros debido a que viven en plena oscuridad y en un clima de inseguridad.

“No somos piqueteros, somos vecinos cansados de las promesas que no se cumplen. Pedimos 700 metros de tendido eléctrico, porque vivimos en penumbra, tenemos una calle cerrada por la maleza, los yuyos tienen una altura de dos metros. Todos los días hay un robo, a mi me robaron ya cinco veces porque los ladrones aprovechan que no hay luz”, relató un vecino.

“Estamos totalmente desprotegidos por la comuna que no hace trabajos de mantenimiento en el canal San Martin. Necesitamos una solución urgente porque hay muchos niños que viven en el barrio y sin iluminación es todo más inseguro”, agregó.

FUENTE:CONTEXTO