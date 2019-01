Manzur hace un llamado a la unidad en el PJ sin exclusiones e incluyendo a Alperovich

Luego de la reunión de este jueves del Partido Justicialista provincial, el gobernador de Tucumán -y presidente a cargo del partido, Juan Manzur, convocó a todos los precandidatos a gobernador a participar de una gran interna que defina el candidato peronista a la Gobernación.

Con ese objetivo central y para evitar la fractura del Partido Justicialista, Manzur hizo extensiva también la invitación a participar al senador nacional José Alperovich.

Asimismo, también fueron convocados los referentes tucumanos de Unidad ciudadana, el ex diputado nacional José Vitar, el ex Defensor del Pueblo Hugo Cabral, y el ex ministro de Justicia José Cúneo Vergés, que ya aceptaron la convocatoria del gobernador.

El llamado a la unidad del mandatario va en línea con un pedido realizado por Cristina Kirchner, quien reforzó la necesidad de que todos los candidatos peronistas compitan desde un mismo espacio como estrategia central para derrotar a Cambiemos a nivel nacional y provincial.

“Tucumán debe ser ejemplo de la unidad del partido. Solo unidos y sin divisiones podemos asegurar el triunfo justicialista. Por eso convoco a Alperovich, a Vitar y a los demás candidatos a ir juntos a una gran interna peronista”, afirmó el gobernador Manzur, que este año irá en busca de su reelección.

La definición es similar a la adoptada en San Juan, donde el gobernador Sergio Uñac y José Luis Gioja lograron evitar la ruptura del peronismo, y convierte a Manzur en un referente de los dirigentes que promueven la unidad del partido. Ese mensaje difundió recientemente cuando convocó en su provincia a un nutrido grupo de dirigentes políticos y sindicales.

En los últimos días aseguró públicamente que continuará trabajando para lograr la construcción de un amplio frente peronista nacional, sin exclusiones, y que incluye a Cristina Kirchner, y a todos los que quieran sumarse.

“Hay que trabajar unidos para terminar con la política económica de Cambiemos, que solo ha logrado que cada vez haya más pobres e indigentes en la Argentina. El peronismo debe recuperar el poder para salir de esta tragedia”, expresó el gobernador.

