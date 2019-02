SAN MARTIN DE TUCUMAN: Sagra aseguró que darán pelea hasta el final

“Confío en su proyecto”, dijo el presidente de San Martín sobre Walter Coyette.

La derrota contra Defensa y Justicia fue un mazazo durísimo para todos en La Ciudadela. Si bien los hinchas despidieron al equipo con aplausos, el foco de tensión estuvo en la zona de vestuarios.

Hubo un grupo de hinchas que sacudió la calma. Gritó en contra del cuerpo técnico y los jugadores y hasta intentó agredir a Roberto Sagra. Por eso, el presidente decidió salir a ponerle el pecho a la complicada situación. “Hubo 15 o 20 personas alcoholizadas y mandadas que quisieron desestabilizar todo. Yo salí caminando con mi hijo y vinieron hasta mi auto. Eso no lo voy a tolerar, los voy a enfrentar. Nadie va a generar problemas, le voy a pedir a la Policía que retire del club a quien genere disturbios. Lo curioso es que el viernes aparecieron algunos actores políticos que no iban a la cancha cuando andábamos bien”, explicó Sagra, quien recibió en su casa a LG Deportiva.

San Martín no arrancó como hubiese querido este 2019, pero en Bolívar y Pellegrini consideran que, a pesar de que la situación es complicada, nada está perdido. Por eso, Sagra salió en respaldo de Gastón Coyette.

“Considero que es el momento de respaldar a este cuerpo técnico. Cuando Gastón llegó, San Martín no jugaba a nada, no generaba situaciones de gol y había jugadores que no podían completar 90’. No obstante eso, él trabajó, nos dio una identidad y si bien no estamos del todo bien, hoy tenemos un equipo que da pelea”, aseguró, lamentando los puntos que se le escurrieron al equipo y que hoy le hubiesen dado otro tipo de aire. “Perdimos contra Newell’s un partido que no estaba en los planes de nadie y después, pese a jugar muy bien contra Tigre, nos terminaron empatando en el final”.

Pero claro, el golpe del viernes por la noche contra el “Halcón” caló hondo. Fue un disparo directo al corazón. Sin embargo, Sagra les pidió un poco de calma a los hinchas. “Jugamos contra el equipo que, quizás, mejor juega en el país. Peleamos el partido y lamentablemente lo perdimos en el final. Pero no hay que bajar los brazos. San Martín ascendió esta temporada a la Superliga y está tratando de hacer pie contra equipos que llevan mucho tiempo jugando a este nivel y que tienen procesos consolidados. Tenemos que apostar a procesos largos, que nos permitan lograr esa estabilidad”.

En un año y medio de mandato, la comisión directiva liderada por Sagra consiguió llevar al “Santo” a la máxima categoría y ahora lucha por lograr la permanencia por primera vez en la historia. Según él, todo esto se consiguió en base a análisis y a trabajo constante. “Acá se evalúan todas las cosas, siempre buscando lo mejor para el club. Tomamos las decisiones que creemos que son las mejores. Fuimos elegidos por los socios y si ellos consideran que no hacemos las cosas bien, tendrán la opción de elegir otra alternativa en 2020”, afirmó y fue más allá. “Vamos a seguir trabajando. Estamos lejos de muchos clubes, pero no queremos que quede así. Vamos a pelear la categoría y a tratar de crecer en lo institucional y deportivo”.

