Jose Cano denunció que es víctima de una campaña de “persecución” política

El diputado nacional José Cano denunció que es víctima de una campaña de “persecución” política, aunque advirtió que no cederá en su intento porque Cambiemos triunfe en la provincia este año.

“Esta es la esquina de avenida Belgrano y pasaje Batalla de Ituzaingó, en el barrio El Bosque. Anoche un grupo de personas escribió esto. Más allá de las pintadas, quiero que sepan que yo no voy a aflojar”, planteó en la red social Twitter el opositor, con una imagen de una pared pintada con consignas agresivas en su contra.

“Pero lo más importante es que este barrio cada día sufre problemas de inseguridad y narcotráfico, como toda la provincia. Porque siempre gobernaron los mismos y los tucumanos seguimos teniendo los problemas de 20 años atrás”, añadió.

También recordó que no es la primera vez que sufre agresiones anónimas. “Desde hace tiempo que no se debaten ideas, sino que se denosta a los que pensamos diferente. En el 2006 tirotearon mi casa y después enviaron al domicilio de mi viejo un ataúd con mi nombre”, recordó el ex candidato a gobernador por el Acuerdo para el Bicentenario.

“Por más que quieran desanimarme, voy a seguir trabajando para cambiar Tucumán y terminar con años de mentiras e impunidad. Hagan lo que hagan, digan lo que digan, yo no voy a aflojar”, cerró.

Esta mañana, Cano mantuvo un desayuno de trabajo con el ex intendente de la capital, Domingo Amaya. En el bar del hotel Sheraton, los referentes de Cambiemos mantuvieron un diálogo a solas durante casi una hora. “Hablamos de la situación de la Nación y de la Provincia”, precisó Cano.