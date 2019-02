Trump ante el Congreso: “Tenemos que rechazar la politiquería de la venganza y abrazar la política del bien común”

Discurso de Trump ante el Congreso de EE.UU : “Las tasas de desempleo son las más bajas en los últimos 50 años”

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, empezó su discurso del Estado de la Unión ante el Congreso.

Las frases de Donald Trump:

“La agenda que voy a presentar no es ni demócrata ni republicana, es la agenda del pueblo”.

“Millones están esperando que gobernemos no como dos partidos, si no como una nación”.

“Queremos un sistema de migración seguro y legal”.

“Esta es una oportunidad de tomar las riendas”.

“Tenemos que crear un nuevo estándar de vida para este siglo. Una gran calidad de vida para nuestros ciudadanos”.

“Tenemos que rechazar la politiquería de la venganza y abrazar la política del bien común”.

“Juntos podemos construir nuevas coaliciones y destrabar los límites de grandeza de nuestra nación. Esta noche les pido a ustedes que abracen la grandeza”.

“Hemos experimentado en estos pocos años un boom en la economía. Esto recién está empezando”.

La economía estadounidense está creciendo mucho más rápido de que cuando tomé la presidencia. Las tasas de desempleo son las más bajas en los últimos 50 años”.

“Aprobamos un recorte masivo de la tasa fiscal a favor de la familia estadounidense”.

fuente:TELAM