Berni humillado en pleno Patio Bullrich, Stiusso le dio tres cachetazos

El reloj marcaba las 19.15. Lugar: la confitería Francesca del Patio Bullrich. Allí, el célebre ex espía Antonio “Jaime” Stiuso estaba tomando un café con un reconocido encuestador, cuando a unos metros de la mesa que compartían pasó caminando Sergio Berni.

Cuando Stiuso y Berni cruzaron miradas, el ex funcionario kirchnerista rápidamente lanzó una frase. “Yo te voy a explicar”. Pero la reacción del ex agente de inteligencia fue tan veloz como las palabras de Berni. Stiuso le lanzó un cachetazo a mano abierta, que sacudió la cara del ex secretario de Seguridad, conocido por sus dotes de karateka.

Berni Insistió. “Yo te voy a explicar”. Ahí llegó el segundo cachetazo del ex jefe de Operaciones de la ex SIDE, que le espetó: “Vos mandaste a seguir a mis hijas”.

Finalmente, hubo un tercer cachetazo, Berni no insistió y decidió alejarse.

fuente:contexto