Una Diputada de CAMBIEMOS habría sacado un credito UVA con deuda irrecuperable

Otro escándalo en el Congreso de la Nación que involucra a una legisladora nacional. Se trata de la diputada nacional por Santa Fe, Lucila Lehmann (Cambiemos), quien habría accedido a un crédito UVA Hipotecario otorgado a través de una resolución del Banco Nación a pesar de contar con una deuda irrecuperable y no garantizar ingresos permanentes.

Según la documentación a la que pude acceder Urgente24, el 11 de diciembre pasado se notificó a la sede local del Banco Nación, mediante la resolución 933/18 de la gerencia general de la entidad a nivel nacional, que se le otorgara un crédito UVA a Lehmann.

El beneficio, que ya de por si generaría un conflicto de intereses por tratarse la beneficiaria de una integrante del Poder Legislativo, presentaría otras graves irregularidades: por ejemplo, no garantiza ingresos permanentes por tener cargo político, no tributan como autónomos y además tendrían una deuda irrecuperable en un banco privado.

A continuación el informe del Banco Central donde se resalta que Lehmann se encontraba en “Situación 5” ante la entidad en setiembre de 2018, y ante quién era la deuda.

