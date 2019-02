Tucuman: ” PARO TOTAL Y POR TIEMPO INDETERMINADO DE COLECTIVOS A PARTIR DE MAÑANA “

El gremio que representa a los choferes de colectivos anunció finalmente un paro por tiempo indeterminado desde esta medianoche.

Los dirigentes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) se reunieron con los empresarios, quienes pidieron más tiempo para pagar el 50% de los sueldos adeudados.

“No hay acuerdo, nos citaron a las 12 para una reunión a Aetat, íbamos convencidos que íbamos a tener una solución pero nos dijeron que no están en las posibilidades pagar el 50% restante. No nos queda otra alternativa que retomar la medida de fuerza por tiempo indeterminado”, graficó el titular de UTA, César González. Dijo que les propusieron que a medida que vayan recaudando, irían cancelando los sueldos. “Eso es imposible de aceptar”, añadió.

Los trabajadores reclaman el pago de los haberes de enero, ya que hay empresas que no cumplieron con la totalidad de los salarios. Los empresarios aducen que no tienen recursos para afrontar el pago total de los sueldos, y que por ese motivo solicitan que la cancelación sea en dos partes.

El gremio rechazó esa alternativa. En un principio, la reunión iba a comenzar a las 11, pero las partes acordaron postergarla para las 13.30.

La disputa

César González, secretario general del gremio, detalló que la deuda ronda los $ 8 millones. “En diciembre tuvimos el inconveniente del pago desdoblado de sueldos, y comenzamos el año con el mismo problema. ¿Cuándo los poderes concedentes, tanto la Municipalidad como la Provincia, van a hacer un estudio de costos para analizar cuál es el precio (actual) del boleto y la situación real del transporte público? No somos nosotros quienes tenemos de rehenes a los usuarios”, se defendió el referente de UTA.

“Únicamente si hay una solución se desactivará la medida”, había advertido el titular de la UTA.

Durante el encuentro realizado el viernes en la Secretaría de Trabajo, para intentar acercar posiciones, el vicepresidente de Aetat, Jorge Berreta, había asegurado que harían los esfuerzos posibles para efectuar los pagos, pero aclaró que no se podían comprometer a cumplir. “La situación de todas las empresas no es igual, pero la mayoría está imposibilitado en realizar la segunda parte del jornal”, advirtió. Además, había agregado: “cada día perdido de recaudación estira más el poder cumplir (con el pago)”.

De acuerdo con el último informe de costos que presentó Aetat ante el Concejo Deliberante, el viaje urbano debería subir de $ 15,50 a $ 29.

FUENTE: LOSPRIMEROS