Stornelli desvinculó a Cristina del “circuito de recaudación” de los cuadernos

El fiscal dijo que la ex presidenta no está mencionada en ese tramo de la causa. La abogada de Etchebest dijo que hay más pruebas.

Acechado por la denuncia de una extorsión de un presunto allegado suyo a un empresario, el fiscal Carlos Stornelli sorprendió con una declaración en la que desligó a Cristina Kirchner del “circuito de recaudación” de la trama de corrupción con la obra pública develada en la causa de los cuadernos.

Stornelli se refirió de esa forma a los dichos del abogado del contador Víctor Manzanares, que desmintió que su defendido haya declarado en la causa que llevaba dinero a la casa de Néstor y Cristina Kirchner. El fiscal de la causa evitó dar detalles de la declaración como arrepentido del contador pero ratificó lo que dijo el abogado.

“No hay que jugar con nombres”, afirmó el fiscal en una entrevista con La Nación+, pero sentenció: “Cristina no está mencionada en los cuadernos, por lo menos en el circuito de recaudación”

“No es lo importante que venga uno y apunte a otra persona y nada más. Lo importante es que cuente cómo fueron las cosas, dónde se guardaba el dinero, cómo se recaudaba, quiénes participaron. Los nombres hasta diría que son secundarios”, aclaró el ex ministro de Seguridad de Daniel Scioli.

Los dichos del fiscal causaron sorpresa ya que la ex presidenta está en el centro de las acusaciones de la causa más fuerte de las que enfrenta. Lo que también sorprende es que se dan en un momento crítico para Stornelli por la denuncia del empresario Pedro Etchebest, que lo involucró en un pedido de coimas para que no lo meta preso.

En ese sentido, la abogado del productor agropecuario, Natalia Salvo, afirmó que hay más pruebas contra el abogado Marcelo D’Alessio, que decía actuar en nombre del fiscal. “Lo que se publicó en la prensa es sólo una parte mínima de lo que presentamos. Hay más de 20 horas de grabación, 100 mensajes de chats”, dijo a la agencia Paco Urondo.

La abogada confirmó además que hay pruebas de un segundo encuentro entre Stornelli y D’Alessio y dio por acreditada la relación entre ambos. “Lo que acreditamos a través de audios, videos y filmaciones es esa vinculación. No es una relación casual como se quiere decir. Hay muchísimas otras pruebas, además de las publicadas por varios medios, que están en el expediente y que van a dar cuenta de esa relación y en qué consiste”, indicó.

fuente: lapoliticaonline