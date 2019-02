Wanda Nara hizo que a Icardi le quitaran la capitanía del Inter

El delantero argentino Mauro Icardi dejó este miércoles (13/02) de ser el capitán de Inter de Milán y el entrenador del equipo, Luciano Spalletti, lo acusó de negarse a jugar el partido de mañana ante Rapid Viena, de Austria, como visitante, por la ida de los 16avos de final de la Liga de Europa.

A primera hora, el club de Milán, a través de un escueto comunicado, informó que el nuevo capitán del equipo será el arquero esloveno Samir Handanovic y luego difundió la lista de convocados para viajar a Viena con la sorprendente ausencia de Mauro Icardi.

“El club comunica que el nuevo capitán del equipo es Samir Handanovic”, fue el breve mensaje del club de Milan en su cuenta oficial de Twitter.

Unas horas después, y por el mismo medio, el club difundió la lista de convocados para viajar a Viena con 19 futbolistas, entre ellos el argentino Lautaro Martínez, sin la presencia del ahora excapitán interista.

La historia siguió a la tarde con la conferencia de prensa que el entrenador Luciano Spalletti ofreció previa al partido, donde acusó a Icardi de bajarse de la convocatoria.

“Icardi estaba convocado, fue él el que no quiso venir”, manifestó Spaletti.

Y agregó: “Quitarle el brazalete de capitán a Icardi fue una decisión difícil y dolorosa, teniendo en cuenta su valor. Tomamos esta decisión con todos los integrantes del club. Ha sido única y exclusivamente por el bien del club”.

Según la prensa italiana, la decisión de quitarle la capitanía a Icardi luego de tres años se debe a las declaraciones de la esposa y representante del jugador, Wanda Nara, nunca negadas públicamente por el futbolista.

Icardi tiene contrato con el Inter hasta 2021 pero su continuidad no está asegurada, ya que el jugador y su mujer no se pronunciaron ante el intento de los directivos de prolongar el vínculo contractual.

En medio de la disputa por la renovación de su contrato con el club su hermana Ivana, que hace tiempo tiene fuertes idas y vueltas en redes con Wanda, disparó contra ella por el difícil presente de su hermano.

Primero retuiteó el mensaje del equipo en el que mencionan que hay un nuevo capitán y le agregó un fuerte mensaje dirigido a la esposa del futbolista.

“Crónica de una muerte anunciada. Pobre mi hermano, por qué sigue permitiendo esto. ¡Acá las bizarreadas no se permiten! Si tuviera una persona seria atrás y que lo cuide esto no pasaría… en fin”, disparó.

La ex Gran Hermano agregó una tremenda reflexión: “A veces es mejor cerrar la boca y que piensen que sos estúpida a abrirla y confirmarlo”.

“¿Por qué Icardi no marca? Siempre ha hecho goles. Lautaro ha marcado gracias a un gran movimiento de Mauro, que estuvo poco acompañado en este período. A lo mejor Spalletti debía meter antes a Lautaro. Spalletti se aprovecha de que Mauro y Lautaro son amigos y entre ellos no hay rivalidad”, fue la acusación de la mediática pareja del futbolista hacia el DT en el programa Tiki-Taka, en el que trabaja como panelista.

Nara también dejó entrever que estas versiones salen de la propia institución: “Me gustaría que Mauro estuviese más protegido por el equipo. No se entiende si estas cosas malas vienen de dentro o de fuera”.

No obstante, la representante de Mauro Icardi sostuvo que la entidad de Milano es la primera opción. “La prioridad es el Inter, pero nunca he llamado al club para pedir la renovación, no tenemos ninguna prisa. Salen tantas tonterías alrededor de Mauro, por ejemplo una multa inexistente”.

A principio de año, Wanda había afirmado que “hoy por hoy estamos muy lejos de la renovación” y que “clubes importantes” están intentando hacerse con los servicios del delantero. “Lo quieren los dos clubes más importantes de España, uno de Francia y otro de Inglaterra”, sostuvo.

Beppe Marotta, uno de los directores deportivos del Inter, por su parte, intentó calmar los ánimos en los últimos días: “No hay un ‘caso Icardi’. Son situaciones que intentaremos manejar de la mejor manera para el interés de todas las partes. Tanto yo como el técnico queremos lo mejor para el Inter”.

En medio de tanta incertidumbre, esta decisión de sacarle la cinta de capitán parece un empujón para que el jugador de la Selección argentina empiece a analizar seriamente la chance de irse.

fuente:urgente24