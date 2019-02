INSEGURIDAD: “Hasta acá llegué, me quiero ir de Tucumán”, dijo Catalina Lonac luego de ser asaltada

“Si esto me pasa a mí, la gente común puede esperar cualquier cosa. Así no se puede seguir”, lamentó la empresaria.

Con la voz quebrada y aún shockeada por haber sufrido un violento asalto cuando ingresaba a su casa, Catalina Lonac contó casi entre lágrimas que piensa dejar la provincia a causa de la inseguridad.

“La verdad, hasta acá llegué. Yo me quiero ir de Tucumán. Ya está, ya no aguanto más”, dijo la empresaria que pasadas las 14 fue interceptada por dos ladrones en la avenida Mate de Luna al 3.000, en la puerta de su casa (el Consulado de Croacia). Le rompieron una de las ventanillas del auto y la golpearon para llevarse la cartera.

“Ya no importa la hora ni el lugar. Mi casa es un consulado, es un domicilio diplomático con guardias adentro. Si esto me pasa a mí, la gente común puede esperar cualquier cosa”, reflexionó Lonac, consciente de que la problemática afecta a toda la sociedad.

“Me habló el ministro Claudio Maley (Ministro de Seguridad), me dijo ‘vamos a poner todo de nuestra parte’. Pero a ver… No podemos vivir más acá. ¿No se dan cuenta que no podemos vivir más acá? ¿Qué más hace falta que nos pase?”, reprochó la mujer.

“Yo venía de trabajar. Cada día salgo a las 8 de la mañana y vuelvo a las dos de la tarde. Y a las 16 me vuelvo a ir a laburar, sin ninguna necesidad, lo hago por Tucumán”, aseguró.

Lonac contó que es el quinto asalto que sufre en las mismas condiciones. “Incluso ya tuvimos un asalto dentro de la casa; nos tuvieron atados durante tres horas. Ya sufrimos las peores cosas que se pueden sufrir de la inseguridad. Lo único que le falta a nuestra familia es que nos maten. Ya está”, reiteró.”Me preguntaron por qué llevaba la cartera en el asiento del acompañante. Y es porque ya uno prevé estas cosas y prefiero que encuentren una cartera y se la lleven y no que me rompan el auto y que me metan un tiro porque no hay nada”, dijo.

“Lo digo de verdad: y le agradezco a Maley la amabilidad de haberme llamado, pero yo con eso no hago nada”, insistió la empresaria, recordando que ayer una señora que trabaja en su casa también fue víctima de la inseguridad porque la asaltaron yendo al supermercado.

Acompañada de su familia, Lonac aseguró que la decisión de irse está tomada y es muy firme. “Estoy segura. Yo lo lamento por mi provincia a la que adoro con toda mi alma, pero en estas condiciones aquí nadie de mi familia puede seguir”, confirmó.

“No tengo la menor idea de dónde iría. No lo sé. En este momento es en lo que menos puedo pensar. Pero acá no se puede seguir”, insistió Lonac.

