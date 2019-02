Filmaron a unos supuestos fantasmas en el parque Avellaneda

En las imágenes puede verse cómo un aparato para hacer gimnasia se mueve sin que nadie lo toque.

El video que muestra una supuesta actividad paranormal en el parque Avellaneda se viralizó en las redes sociales y no para de tener reproducciones desde que fue compartido.

“Yo me voy. Mirá eso”, dice el joven que filma la escena con su celular. Puede verse que es de noche, no hay gente en el parque y uno de los aparatos para hacer ejercicio se mueve sin que nadie lo toque.

El video fue subido al grupo de Facebook “Delirios Tucumanos Chango” donde superó las 190.000 reproducciones y fue compartido más de 6.000 veces en un día.

De inmediato la publicación comenzó a sumar comentarios donde la mayoría de los usuarios hicieron bromas acerca del evento. “Hasta los fantasmas tienen ganas de hacer actividad y a mí lo que me cuesta”; “cuando sos un fantasma y te das cuenta que ya no llegaste al verano” y “que uno sea fantasma no quiere decir que no deba cuidarse un poco”, fueron algunas de las humoradas.

Tampoco faltaron quienes relacionaron el extraño acontecimiento con el fútbol tucumano y aportaron gastadas tanto para Atlético como para San Martín.