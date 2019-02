San Martín empató con Belgrano y complica su permanencia en la categoria

El “Santo” empató 0 a 0 un partido que pudo perder, porque el “Pirata” fue mejor.

San Martín no levanta cabeza. Esta vez no perdió, aunque zafó de casualidad, y empató sin goles ante Belgrano en La Ciudadela y sigue hundido en la tabla de los promedios.

El duelo era ideal para el “Santo”, ante un rival directo en la lucha por mantener la categoría. Pero el equipo no reaccionó. Por el contrario, le dio vida a un rival igual de necesitado, que mereció mejor suerte en Bolívar y Pelegrini.

Es que fue el “Pirata” el que buscó a lo largo de los 90 minutos. Con el moreno Cuero como bandera, se adueñó del papel protagónico y estuvo cerca de abrir la cuenta si no hubiera sido por el buen desempeño del arquero Jorge Carranza y los palos que le negaron el gol.

El sorpresivo equipo que Gastón Coyette mandó al campo de entrada no rindió. El flojo nivel de la defensa (que extrañó a Lucas Acevedo) y el cero fútbol arriba desnudaron el mal momento que atraviesa el plantel, juegue quien juegue.

Para colmo, las apuesta del DT no dieron resultado. Ramiro Costa (que reemplazó a Claudio Bieler en el ataque) no sólo no inquietó sino que se perdió un gol insólito en el primer tiempo.Valentín Viola tampoco gravitó y la salida temprada de Adrián Arregui (por un golpe en el ojo) complicaron los planes en el mediocampo.

Para suerte de San Martín, Belgrano no pudo aprovechar todas las flaquezas del dueño de casa, y se volvió a Córdoba igual de frustrado porque el punto tampoco le sirve.

Ni el ingreso del “Taca” pasados los 15 minutos del complemento levantaron a San Martín. A puro pelotazo y sin ideas, el equipo no pudo remontar y tiene cada vez menos tiempo.

fuente: lagaceta