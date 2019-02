Ascárate anuncio montos de subsidios para Tucuman que no existen

La Provincia puso primera, aceleró y embistió a la Nación por los subsidios para el transporte público. Benjamín Nieva, secretario de Transporte y Seguridad Vial, refutó al subsecretario de Infraestructura del Plan Belgrano, José Ascárate, quien había asegurado que no se recortaron los desembolsos desde la Casa Rosada y que Tucumán recibirá a lo largo del año $ 1.896 millones (unos $ 158 millones mensuales) para favorecer al servicio de ómnibus.

Nieva, cuya cartera está dentro del Ministerio de Seguridad Ciudadana que conduce Claudio Maley, afirmó que los montos mencionados por el funcionario del Plan Belgrano corresponden al año 2018. “Es mentira que la Nación esté poniendo lo que dice Ascárate. Esto lo puede decir un ciudadano de a pie, pero no un funcionario de la Nación. Es totalmente falso: eso es lo que recibimos el año pasado. Ahora, si es como dice él, yo me voy con una lapicera en la mano y lo firmo”, expresó.

Nieva explicó que a fines del año pasado la Nación los convocó en una entrevista en la que se les informó que a Tucumán se les recortarían fondos de los casi $ 2.000 millones anuales que se enviaban como ayuda para el transporte público. “Lo que nos ofreció la Nación es un convenio, que ya está firmado, donde se fijaba que la Provincia se haría cargo de aportar el 50 % de esos $ 2.000 millones. Es decir que la Provincia tenía que poner $ 1.000 millones y la Nación sólo un porcentaje de un fondo compensador que se creó con la Ley de Presupuesto”, indicó el funcionario provincial.

Detalló que el fondo es de $ 5.000 millones y que a Tucumán le corresponde un coeficiente del 12,91%. “Lo que da una cifra de $ 645 millones que recibiremos como subsidios nacionales al año, lo que dividido en 12 da menos de $ 54 millones”, aseguró Nieva, aunque no aportó documentación que avalara esas cifras.

El titular de la secretaría de Transporte y Seguridad Vial ponderó que el gobernador Juan Manzur no sólo cubrió el monto pactado, sino que elevó a $ 1.560 millones los fondos que desembolsará la Provincia hasta fin de año en materia de subsidio para el transporte ($ 130 millones por mes). “Nación pone este año menos de $ 54 millones mensuales. Cae estrepitosamente la ayuda que mandaba. Llama la atención este desconocimiento de Ascárate, que no se ha informado que ya rige 2019. Lamentablemente no hubo una comunicación de parte de Ascárate con la gente de Nación. Si se hubiese comunicado y leído con mayor detenimiento, se hubiera dado cuenta que la nota era de 2018. Todas las provincias estamos sufriendo el recorte al subsidio, salvo Capital Federal”, insistió Nieva.

Consultado sobre si estaba demorado este año el envío de fondos desde la Casa Rosada, el funcionario provincial reconoció que la Provincia rubricó el convenio hace dos semanas. “Después de la firma, lo que corresponde es la apertura de una cuenta en Banco Nación para repartirse las acreencias. Es un trámite administrativo. Es lógico que la apertura de cuenta demore un plazo prudencial. Pero no está en discusión si nos remiten o no esos fondos, sino que nunca recibimos ese dinero que dice Ascárate. Lamentablemente está desinformado”, criticó Nieva.

Luego de los casi tres días de paro de ómnibus en la provincia, Ascárate salió al cruce de la gestión de Manzur y había manifestado -con planillas y archivos- que a Tucumán este año le corresponde montos mayores en coparticipación.

“El consenso firmado aumenta la copa a las provincias, que asumen los subsidios correspondientes a tarifas sociales energía y de transporte”, había indicado.

Según el funcionario del Plan Belgrano, a partir de este año las provincias son las responsables de aplicar los fondos enviados por Nación, pero adecuándose a nuevos procesos de control. Además, había agregado que la Casa Rosada se comprometió incluso a subsidiar parte del gasoil.

Ascárate había apuntado contra Manzur: “esta metodología de ‘(Mauricio) Macri no me da’ ya nos tiene hartos a todos. Sí te da, y la responsable de aplicar esto es la Provincia de Tucumán”, había declarado.

fuente:contexto-lagaceta