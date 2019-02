Mirtha Legrand cumple hoy 92 años

“La diva de los almuerzos” celebrará su aniversario en plena actividad laboral. Mauricio Macri será uno de los grandes ausentes.

Este sábado, “La diva de los almuerzos” cumple 92 años y sigue tan vigente como siempre. Esta mujer, que nació en Villa Cañás, debutó en la televión argentina en 1940 y que participó en 36 películas, 11 obras de teatro y 3 series televisivas.

Al día de hoy, sus clásicos almuerzos se han transformado en el programa con más años de emisión en el mundo. Este año, “Almorzando con Mirtha” cumplirá 51 años desde la primera vez que saltaron a la pantalla y siguen siendo uno de los programas mas vistos por los televidentes argentinos.

Ya es un clásico que la “Chiqui” deslice algunos de los detalles de su celebración de cumpleaños durante estos almuerzos. Este año, según sus propias palabras, será una celebración “sencilla”. Aunque todos los medios saben y estarán pendientes de la cantidad de celebridades que seguramente desfilarán por el festejo y los tantos otros que dedicarán algún psoteo en sus redes sociales para felicitarla.

Un detalle no menor y que la propia “Chiqui” aseguró en una entrevista es que el presidente, Mauricio Macri, no estará en la lista de invitados. Legrand no se tomó muy bien que el Presidente no la haya invitado a su propia celebración y entonces tomó cartas en el asunto. “Macri no me invitó a su cumpleaños, entonces yo tampoco lo invitaré al mío. De ningún modo”, dijo.

Más allá de estas polémicas y estas chicanas, la conductora seguramente celebrará rodeada de sus seres más queridos y le lloverán los saludos en las redes sociales.

fuente: cadena3