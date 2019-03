AMIA: El ex-presidente Carlos Menem fue absuelto en el juicio por el encubrimiento del atentado

ras un juicio oral y público de tres años y medio de duración, la Justicia absolvió al ex presidente Carlos Menem por encubrimiento y en cambio condenó a su ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy a 4 años y medio de cárcel y al juez federal Juan Galeano a 6 años de prisión por gravísimas irregularidades cometidas en la investigación del atentado contra la AMIA , los que fueron considerados violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles.

También fue condenado a 3 años y medio de cárcel Carlos Telleldín, el último tenedor de la camioneta usada como bomba en el atentado por haber cobrado 400.000 dólares para declarar en la causa, y se le exigió que devuelva el dinero actualizado. Su mujer en ese momento, Ana Boragni, que participó del cobro del dinero, recibió una pena de dos años de ejecución condicional.

Fueron condenados también Juan Carlos Anchezar, exnumero2 de la SIDE y Carlos Castañeda, ex comisario, a la pena de tres años de prisión.

Nadie fue preso porque el tribunal decidió que las condenas se empiecen a cumplir cuando el fallo quede firme, es decir si la Cámara de Casación confirma esta sentencia.

El tribunal absolvió a Carlos Menem, al ex titular de la DAIA Rubén Beraja, al ex agente de la SIDE Patricio Finnen, al abogado Victor Stinfale y al ex comisario Jorge Palacios.

El fallo fue dictado por los jueces del Tribunal Oral Federal N° 2 Jorge Gorini, Nestor Costabel y Karina Perilli.

Los fiscales del caso José Barbaccia y Eamón Mullen, recibieron una pena de dos años de prisión en suspenso por un delito menor, violaciones de deberes de funcionario público, por el que no habían sido acusados, ni indagados.

Los jueces pusieron fin por el momento a una controversia política que atravesó tres gobiernos y lleva años de discusión entre los que defienden la investigación del atentado y los que culpan a Galeano y a los que intervinieron en el caso de desviar la investigación. Entre los primeros están las instituciones de la comunidad judía y algunos familiares de víctimas y entre los segundos está Cristina Kirchner , agrupaciones kirchneristas y otros familiares nucleados en Memoria Activa y en APEMIA.

El tribunal concluyó así que el primer juez de la causa AMIA, Galeano es culpable de al menos cuatro graves delitos: haber pagado a Telledín 400.000 dólares para que acuse a los policías bonaerenses de haber recibido la Trafic que fue acondicionada como coche bomba, de desviar la causa y encubrir al omitir investigar a Kanore Edul, un comerciante de origen sirio, cuya familia era allegada a Menem. También fue condenado por privar de la libertad a dos de los policías acusados en la casua, a quienes procesó basándose en el relato de Telledín, por el que había pagado. Los jueces no abrieron juicio de valor acerca de si Telleldín mintió o no cuando dijo que los policías habían recibido la Trafic blanca de sus manos.

Los jueces entendieron que no hay pruebas de que Menem hubiera encubierto, ordenando no investigar a Kanore Edul de ascendencia siria como él, ni que hubiera ordenado el pago de los 400.000 dólares para Telleldín con plata de la SIDFE. Por eso lo absolvieron. Su hija Zulemita estaba en las sillas de la bandeja del primer piso de la sala de audiencias, y se emocionó al escuchar la absolución de su padre. Menem, en la planta baja esbozó una sonrisa pícara cuando escuchó el fallo.

A Anzorreguy, como jefe dela SIDE lo condeanron a 6 años y medio de cárcel porque lo encontraron responsable de haber proporcionado el dinero para el pago a Telleldín con fondos reservados de la secretaria de inteligencia . Por eso la condena por peculado, que consiste en apropiarse de fondos públicos que tenía bajo su cuidado. A Anchezar como su segundo le cabe la acusación de encubrimiento.

El pago a Telleldín se realizó mediante un operativo supervisado por agentes de inteligencia. Mientras Telleldín estaba en el juzgado de Galeano declarando, Boragni su mujer en ese momento, cobró el dinero en una sucursal bancaria de Ramos Mejía. Ahora la Justicia snetencuio que debe devolver esa plata con intereses. Este juicio es solo el comienzo para Telledín que volverá a ser juzgado en 15 días por el atentado a la AMIA por ser el último tenedor de la Trafic que voló la mutual judía.

Habían gran incertidumbre por la situación de Mullen y Barbaccia, los primeros fiscales del caso. Los grupos kirchneristas acusaron al gobierno de protegerlos. Finalmente fueron condenados solo por incumplimiento de los deberes de funcionario público, un delito leve que ya estaría prescripto si es que los jueces no hubieran considerado los hechos como delitos de lesa humanidad.

Memoria Activa, con la consigna de que ellos tenían razón, quedó medianamente satisfecha con la sentencia aunque dijo que apelará el fallo por las absoluciones.

Galeano quedó golpeadísimo tras el fallo que apelará en Casación. Quedó como el máximo responsable y los fiscales si bien recibieron penas en suspenso, quedaron sentidos por las consecuencias patrimoniales de la sentencias. Esto es asi porque los policías que en la causa original estaban acusados de ser partícipes del atentado, en este juicio fueron querellantes y como víctimas les promovieron millonarias demandas civiles que ahora buscan ejecutar.

