Jose Alperovich distendido por las encuestas se animó a unos pasos de baile(VIDEO)

El senador José Alperovich continúa con sus recorridas de campaña, decidido a disputar para regresar a la Casa de Gobierno.

Ayer, el tres veces ex gobernador se reunió con vecinos de Los Ralos, y encabezó un acto. La actividad, similar a la que realiza a diario cada uno de los postulantes, no despertaría la atención si no fuese por un dato poco frecuente.

Esta vez, Alperovich se animó a bailar con una vecina ante los aplausos y la arenga del resto de los presentes. “Sigo recorriendo la provincia para estar cerca de los tucumanos y dialogar, cara a cara, sobre las problemáticas que más les preocupan”, escribió en Twitter el ex mandatario respecto de su periplo en esa localidad.