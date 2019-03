Mario Leito lanzó su candidatura a intendente

En el Club Caja Popular y ante una multitud. Acompañado por concejales, legisladores, ministros del Gobierno provincial, el vicegobernador Osvaldo Jaldo y por el mismísimo Gobernador Juan Manzur. Mario Leito fue ungido por el Partido Justicialista de Tucumán como el candidato para recuperar San Miguel de Tucumán.

“Vengo como un militante del movimiento nacional y popular. Vengo por mi esposa y mis hijos. Vengo por todos los vecinos de San Miguel de Tucumán”. Así arrancó su discurso el ex presidente de Atlético Tucumán, club al que supo llevar a superar límites impensados.

Miles de militantes del Partido Justicialista de Tucumán se dieron cita en el Club Caja Popular, recinto que pertenece a La Bancaria. Leito se convirtió en la apuesta más fuerte del peronismo para el 9 de junio bajo el lema “salir a ganar”.

“Siempre estuvimos convencidos de que el peronismo se tenía que unir para recuperar la Capital”, señaló Leito al micrófono. Y agregó: “Vamos a recuperar la esperanza de los vecinos”.

El ex dirigente futbolístico no escatimó en críticas a quien será su principal rival en esta contienda electoral: el intendente Germán Alfaro. “El primer día que asuma voy a decretar la emergencia ambiental: no podemos seguir viviendo en una ciudad sucia, llena de basura, de baches, con caos de tránsito y un pésimo estado del transporte público”, le recriminó al actual jefe municipal.

El acto duró menos de una hora. El Gobernador también hizo uso de la palabra y aprovechó para criticar a Alfaro: “Hoy la capital la gobierna un representante de Macri en Tucumán. Este hombre es un comentarista de los problemas de la Capital. Señor Alfaro usted es el intendente, haga algo; ¡limpie la ciudad!”.