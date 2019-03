ESCANDALO : Aparecieron fotos y videos que vinculan a la ministra Bullrich con el detenido D’Alessio

La ministra de Seguridad había admitido un contacto con el abogado que pidió coimas en nombre de Stornelli.

Una foto y un video vincula a Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad de la Nación, con Marcelo D’Alessio, detenido por pedir coimas a empresarios en nombre de fiscal Carlos Stornelli, que instruye en la causa de los cuadernos de la corrupción.

En su columna de este viernes en La Nación, Carlos Pagni adelantó los abogados kirchneristas que siguen la causa estaban detrás de una foto en la que aparecían juntos Bullrich y D’Alessio.

Carlos Broitman, el abogado del empresario farmacéutico Ibar Pérez Corradi, aseguró anoche en Crónica TV que D’Alessio participó en el operativo de su extradición desde Paraguay en 2016 y lo recibió en Argentina junto a Bullrich.

LPO accedió a la foto y a un video en el que se muestra un chat de Whastsapp con D’Alessio. Allí se ve un video de Patricia junto a su marido en el que envían un saludo de fin de año “para todos los amigos de la política”.

La captura de ese video había sido publicada por el sitio El Cohete a la Luna. Con esa imagen, D’Alessio se ufanaba de sus contactos con el poder.

Dos semanas atrás. Bullrich admitió que mantuvo un encuentro D´Alessio al inicio de la gestión del Gobierno de Mauricio Macri. “Lo he visto una vez. Me parece una persona que tiene algún tipo de problemas y nunca trabajó en el Ministerio de Seguridad. Es total y absoluta mentira, y va a haber una querella por esa mentira impune, por decir cosas que no son”, resaltó Bullrich en diálogo con radio Metro.

FUENTE:LAPOLITICAONLINE