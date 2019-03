“Apriete por una licencia ” : Una maestra jardinera y su padre, policía retirado, amenazaron a una médica

“Vos le vas a dar una solución a mi hija. Yo a esta la voy a agarrar, voy a hablar con mis amigos policías” dijo el progenitor de la docente

Un escándalo ocurrió en las últimas horas en la Capital santiagueña, donde una maestra jardinera y su padre, policía retirado, amenazaron a una médica.

La damnificada es la titular de la Dirección de Reconocimiento Médico, doctora Graciela Alzogaray.

Según consta en la denuncia radicada por ella, recibió amenazas para extender la licencia de la maestra jardinera, que está en función pasiva desde hace 4 años.

Claudia Mariela Guzmán (47), domiciliada en La Banda, la interceptó junto con su padre en su lugar de trabajo, en avenida Belgrano y Rodríguez.

La víctima de las amenazas le explicó que una junta médica debe evaluar si todavía le corresponde la licencia, por el escándalo que trascendió en los últimos tiempos en nuestra provincia, sobre numerosas licencias “truchas”.

La noticia no fue bien recibida por Guzmán, quien de mala manera le dijo “usted me tiene que dar el cambio”. No conforme, también intercedió su padre: “Vos le vas a dar una solución a mi hija. Yo a esta la voy a agarrar, voy a hablar con mis amigos policías”, lanzó furioso.

La profesional de la salud radicó la denuncia policial, y se investigan el caso para determinar las medidas a tomar.

