Los periodistas Romina Manguel y Gabriel Morini cuestionaron a su colega Daniel Santoro

Su excompañera de Animales Sueltos le reprochó “compartir información con un personaje oscuro”. El conductor de C5N calificó al periodista de “incorregible”.

Como era de esperarse, la extensa entrevista que Daniel Santoro brindó a Jorge Fontevecchia en el diario PERFIL, que podrá verse completa este domingo a las 22 en Periodismo Puro por NetTV, generó amplias repercusiones en el llamado “círculo rojo”, sobre todo entre sus colegas. Periodistas de diversos medios opinaron sobre el reportaje, en el que el editor de Judiciales de Clarín habló sobre sus vínculos con el falso abogado Marcelo D’Alessio. También se refirió a la supuesta extorsión a Pedro Etchebest, el empresario agropecuario que sacudió el escenario político y mediático con la denuncia en la que apunta al fiscal Carlos Stornelli.

Entre las opiniones que circularon este domingo en redes sociales, se destacan las de Romina Manguel, excompañera de Santoro en Animales Sueltos, y Gabriel Morini. Este último aparece mencionado entre las escuchas a presos en el Penal de Ezeiza difundidas por Elisa Carrió en un intento por demostrar una presunta “conspiración kirchnerista” con el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla para impulsar la causa.

Entrevista a Daniel Santoro: “Jamás di datos para hacer inteligencia”

“Filokirchnerista. Nada tiene sentido. Nada. Además de equivovada la pregunta no es el punto. Compartir la supuesta información con un personaje oscuro y peligroso y para qué. Pero no soy ni Fontevecchia ni Santoro para dar lecciones de periodismo. Y no hay secreto de sumario”, escribió la periodista especializada en temas judiciales desde su cuenta de Twitter.

“¿Tengo que defenderme exponiendo posturas críticas sobre la gestión anterior porque hay espiados buenos y malos? Enloquecimos. Enloquecieron. Todos engrietados. No seamos ingenuos. Alguien sale ganando. Y no es el periodismo”, planteó Manguel para desmentir afinidad con el Gobierno anterior. “Muy frustrada y triste este domingo. Mañana será mejor. Hasta el lunes. Amigos abran los cels :)”, agregó luego.

Por su parte, Morini respondió a la mención que hiciera Eduardo Valdés, diputado del Parlasur vinculado a Cristina Fernández de Kirchner, a Juan Pablo Schiavi, exministro de Transporte preso en Ezeiza, en una escucha telefónica difundida por la Coalición Cívica. “Escuchame Ramos (Padilla), agarró viaje. Te cuento que allá en Dolores agarraron viaje, más tarde dáselo a Gabriel”, sostuvo Valdés. En la entrevista, Santoro afirmó “eso no me importa, porque los periodistas que aparecen mencionados acá están trabajando como lo hacía yo y no voy a deducir de aquí que tienen una relación con los hechos”.

En su descargo, @dsantoro59 hace referencia a mi utilizando una supuesta desgrabación de una escucha ilegal donde se haria alusion a mí. (No era yo como creía la AFI) Pero aun asi Santoro le hace leer a @Fontevecchia algo como si fuese una resolución judicial

“En su descargo, @dsantoro59 hace referencia a mi utilizando una supuesta desgrabación de una escucha ilegal donde se haria alusion a mí. (No era yo como creía la AFI) Pero aun asi Santoro le hace leer a @Fontevecchia algo como si fuese una resolución judicial. Pero resulta que no lo es. Y que es lo mismo que presentó Carrió como un “anonimo” (lease SIDE) sólo que ADEMÁS editado porque no es la secuencia que aparece en las desgrabaciones. Santoro sugiere que -en principio- yo no tendría que ver con la maniobra”, escribió el periodista en su cuenta de Twitter.

“De esta manera parece que quien aparece en una desgrabacion trucha de una escucha ilegal esta en la misma categoría de quien esta investigado en sede penal como allegado a un imputado por una Asociación ilícita parajudicial dedicada a extorsionar. Conclusión, Daniel sos incorregible. En ninguna parte de la nota responde por que aparecían notas con su firma en una correlación exacta con las maniobras de extorsión de D’Alessio. Es más, las respuestas casi no tienen relación a las preguntas”, concluyó Morini.

FUENTE:PERFIL