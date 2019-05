Conociendo a los candidatos: “ Hoy Agostina Buccherri , candidata a legisladora”

En las elecciones provinciales del 9 de junio en Tucumán se elegirán 49 legisladores , ahora conoceremos a una de las candidatas a ocupar una banca.

Agostina Buccherri, tiene 25 años, soltera, es estudiante de psicología en la U.N.T, y decidio participar por primera vez en política ante la propuesta que recibió de Emilio Ale Ali para integrar su acople PROPUESTA POPULAR como candidata a legisladora provincial.

Agostina, dígame que la impulso a aceptar la proposición de participar en estas elecciones?

Ante la propuesta de Emilio, le dije si, porque creo tener una vocación innata de servicio hacia los demás, también en caso de ser elegida podría demostrar que puedo cumplir la función desde una perspectiva totalmente objetiva que permita llegar a toda la comunidad por igual con inclusión y tolerancia.

Y ud. que tipo de proyectos tiene para los votantes?

Me enfocare sin dudas en proyectos que hagan respetar los derechos de las personas con discapacidad o cualidades diferentes, asi como hacer respetar la diversidad y las oportunidades por igual para todos.

Un tema que me preocupa profundamente y por el que presentare proyectos será para evitar y castigar el trabajo infantil en nuestra provincia, a simple vista podemos observar como niños son explotados en las calles , y eso es algo que no debe ocurrir en ninguna sociedad organizada y menos en la nuestra.

Asimismo procurare la creación de leyes que promuevan en Tucumán el desarrollo y la creación de empresas que desarrollen puestos de trabajo para la economía moderna y ultra competitiva de hoy en día.

Creo que Tucumán necesita mas leyes que promuevan en forma inmediata un desarrollo turístico integral de la provincia que generara sin dudas nuevos puestos de trabajo. Así también me sumare a apoyar el proyecto que surge desde Propuesta Popular de tener un boleto gratuito para los docentes de toda la provincia.