Luis Sorroza: ” El sabor amargo de que te roben la salud “

El dirigente de FOTIA Luis Sorroza hizo fuertes criticas a los industriales, proietarios y/ o arrendatarios de los ingenios azucareros de la provincia. Los empresarios que estan al frente de los ingenios “Están afectando la salud de los trabajadores azucareros”, dice el secretario de Finanzas de la FOTIA, tras denunciar que los industriales deben más de $ 16 millones en concepto de aportes a la obra social de la federación. El dirigente mostró una planilla con las cifras que estaría debiendo cada fábrica. “Se pone en riesgo la atención de la obra social y el pago a los empleados”, indicó, señalando que ese monto es acumulado al 21 de marzo último.

“La obra social está pasando una muy mala situación por la irresponsabilidad de estos industriales”, agregó, al tiempo que precisó que los afiliados al organismo suman casi 18.000, solamente contando los empleados de fábricas. “No se puede hacer sufrir así a la gente”, dijo. Sorroza indicó que esto se da en momentos que la FOTIA tiene que comenzar a discutir los sueldos de la actividad. En ese sentido remarcó que van a solicitar una recomposición del 24% correspondiente a 2018, más el aumento correspondiente a la inflación de este año.

” Tambien el historico dirigente acuso a los empresarios de usar los dineros que deberian estar destinados a la salud para acrecentar su patrimonio, comprando por decenas maquinas integrales que si bien hacen a lograr mayor productividad en la actividad son compradas con dineros que no son de ellos sino de los trabajadores.

” Asimismo Sorroza, hizo hincapie en que en Tucuman se va realizar el Congreso Mundial del Azucar solo como una puesta en escena y a puro marketing, ya que a los trabajadores solo les dejara un sabor amargo , sabiendo que con el dinero de los aportes que no se les realizan e los industriales y dueños ingenios lo usaran para lucirse omo si fueran serios y honestos. Es increible lo que hacen para evadir las inspecciones de la Obra Social, en los papeles figura un nombre y cuando los van a notificar ya cambiaron la razon social y no notificaron a las autoridades de contralor correspondientes.

Si bien Tucuman es azucar, la industria depende de la mano de obra calificada del trabajador azucarero que no puede estar con su salud desprotegida para el y su familia, enfatizo Sorroza.