INGLATERRA: May anunció su dimisión para el próximo 7 de junio

La primera ministra británica, Theresa May, anunció este viernes que presentará su renuncia el próximo 7 de junio.

“Hice todo lo que pude para intentar convencer a los diputados para que respaldaran el acuerdo del Brexit”, dijo.

Tras su encuentro con el presidente del Comité parlamentario 1922, Graham Grady, y ante la presión insostenible de los diputados “tories”, decidió finalmente renunciar como líder conservadora, aunque seguirá temporalmente en Downing Street hasta la elección de su reemplazante.

“Lo intenté tres veces, pero no pude lograrlo”, reconoció May, que aconsejó sin sucesor no dudar “en buscar un punto de acuerdo” y en evitar soluciones extremas.

La previsible debacle del Partido Conservador en las elecciones europeas y el furor causado en su propias filas por su intención de abrir las puertas a un segundo referéndum en la nueva ley del Brexit han precipitado su caída, al cabo de tres intentos fallidos de aprobar su acuerdo con Bruselas en el Parlamento.

La renuncia de May abre un período de gran incertidumbre en los próximos meses, con el 31 de octubre en el horizonte como nueva fecha del Brexit. El ex secretario de Exteriores, Boris Johnson, parte como favorito a la sucesión.

