ELECCIONES: Una encuesta de Rouvier sostiene que Macri le ganaría a Alberto Fernández en un ballotage

La fórmula Fernández-Fernández superaría a la del presidente por 6 puntos en la primera vuelta, pero no llegaría a evitar la segunda por la polarización.

Una encuesta llevada este lunes por la consultora de Ricardo Rouvier y asociados relevó que, desde que Cristina Fernández de Kirchner le pidió a Alberto Fernández que sea su compañero de fórmula, el escenario electoral mutó hacia una mayor polarización entre el peronismo/kirchnerismo y Cambiemos. De tal manera, el ex jefe de Gabinete aventajaría por 6 puntos al presidente, pero no alcanzaría a ganarle en un ballotage.

“Proyectados los resultados marcan hoy una preferencia de la fórmula Fernández/ Fernández sobre su principal seguidor, Cambiemos, pero no le alcanzaría por el momento para lograr un triunfo en primera vuelta, es decir, debería ir a competir en un balotaje”, señaló la consultora.

La economía no ayuda a Macri: él repite que hay un único camino para la economía, pero apenas el 17,8% de los consultados coincide con ese diagnóstico, mientras que el 68,4% está en desacuerdo. De hecho, el 60,3% de los encuestados no considera que la inflación vaya a bajar tal como anticipó Guido Sandleris contra solo un 20,3% que sí le cree. Y el 52,2% tiene perspectivas negativas en materia económica de acá a seis meses, lo que más que duplica al 21,2% que es optimista.

El sondeo informó que, tomando el total del país, el 37,9% de los encuestados se inclina por votar por la fórmula de la ex presidenta y el 32,6% prefiere a Cambiemos. En tercer lugar con 11,5% aparece Lavagna y en cuarto y quinto puestos se ubican Espert y del Caño con 4% y 3,9% respectivamente. En tanto,1,8% tienen intención de votar a otros, 5,1% no sabe a quién votaría y 3,2% no concurriría a votar, anularía el voto o sufragaría en blanco.

“El tercero en intención de voto es Roberto Lavagna que ha descendido en porcentaje. Su posicionamiento aparece por ahora como transversal, pero es esperable que crezca entre los mayores de edad y en los niveles educativos medios altos y altos”, aclaró el reporte.

Sin embargo, si las elecciones fueran hoy, el 41,2% de los encuestados aseguró que votaría a Alberto Fernández y el 44,5%, a Mauricio Macri. Lo que dejaría al presidente como el ganador ante un hipotético ballotage. Sin embargo, el margen del 6,1% de indecisos podría revertir el resultado. En tanto, 8,2% afirmó que no votaría por ninguna de las dos opciones.

Si las elecciones fueran hoy, el 41,2% de los encuestados aseguró que votaría a Alberto Fernández y el 44,5%, a Mauricio Macri. Lo que dejaría al presidente como el ganador ante un hipotético ballotage.

“Los votantes de Lavagna en primera vuelta, puestos a elegir entre Macri y Fernández /Fernández, optan por Macri el 48,2%, por Fernández 19,2%, en blanco 22,2% y el resto no sabe. Los indecisos en primera vuelta, se vuelcan más por Macri que por Cristina en un balotaje, mientras que el 46% continúa indefinido”, precisó Rouvier.

De acuerdo al sondeo, con el anuncio de la fórmula, el nuevo escenario hizo subir en intención de voto entre los más jóvenes al ex jefe de Gabinete, segmento etario donde Cambiemos es más resistido y solo recibe el apoyo del 17,2% de los menores de 25 años.

A su vez, Rouvier destacó que el voto de Fernández-Fernández se concentra con intensidad en la provincia de Buenos Aires, lo que se contrapone al relativamente bajo 25% que tiene en la Capital Federal.

La otra variable que resalta el informe es el mayor nivel educativo alcanzado: el menor grado de formación favorece al dueto de la ex presidenta; con la excepción de la franja de los que tienen el secundario incompleto donde Macri tiene un pico de aceptación.

Por último, la encuestadora midió cómo migraron los votos entre espacios partidarios entre 2015 y 2019. Así de los que votaron por Sergio Massa en las elecciones pasadas, el 25% hoy se inclina por Macri y el 54,6% prefiere a Alberto Fernández. De los que votaron por Daniel Scioli, el 89,1% hoy prefiere al ex jefe de Gabinete y el 6,5% al presidente y de los votantes de Macri, el 77,4% lo siguen votando y un 15% opta por Fernández-Fernández.

FUENTE:LAPOLITICAONLINE