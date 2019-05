La justicia federal Confirma el sobreseimiento de Manzur en la causa Qunita

Lo decidió la Cámara federal porteña en relación al ex ministro de Salud y actual gobernador de Tucumán. La causa por supuesto sobreprecio en el plan que otorgó kits para recién nacidos fue instruida por Bonadio y llegaría a juicio oral en 2020.

La Cámara Federal porteña dejó firme el sobreseimiento a favor del ex ministro de Salud y actual gobernador de Tucumán, Juan Manzur, en la denominada “Causa Qunita”, el masivo procesamiento dictado por el juez Claudio Bonadio contra funcionarios del anterior gobierno por los kits para parturientas y bebés que se entregaban gratuitamente hasta 2015 a sectores de bajos recursos.

Los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia rechazaron un planteo de nulidad formulado por el fiscal de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, contra una curiosa conducta del juez Bonadio, quien omitió notificarle que había sobreseído a Manzur y, de esa manera, frustró la posibilidad de que apelara la medida que benefició a Manzur.

La Causa Qunita está elevada a juicio oral y público desde fines de 2016 con 18 imputados, entre ellos el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández; el ex ministro de Salud Daniel Gollán y su ex segundo, Nicolás Kreplak. Manzur había sido desvinculado por Bonadio y la decisión fue confirmada por la Cámara Federal, con el consentimiento de los fiscales. Pero ante una apelación del titular de la PIA, la Cámara Federal de Casación Penal revocó el sobreseimiento y le ordenó al juez de primera instancia que realizara una serie de medidas de prueba para determinar la responsabilidad del hoy gobernador tucumano.

En diciembre de 2018, Bonadio volvió a sobreseer a Manzur. El fiscal Eduardo Taiano volvió a consentir la decisión. El juez omitió notificar a Sergio Rodríguez de esa decisión y el fiscal de la PIA se enteró de la decisión cuando un periodista tucumano lo consultó sobre un fallo que él desconocía. Bonadio explicó que “el Ministerio Público es uno solo” y que bastaba con informarle de su decisión a Taiano. Anteriormente, le había notificado de sus resoluciones también a Rodríguez, pero esta vez eligió no hacerlo.

Rodríguez planteó la nulidad de esa notificación para poder plantear una nueva apelación, pero la Cámara avaló la conducta de Bonadio, que virtualmente convierte a la Procuración de Investigaciones Administrativas en un organismo meramente decorativo. “Surge del sumario que el instructor notificó de lo decidido al Representante del Ministerio Público Fiscal -al igual que a la querella y a las defensas- con las formas y en el plazo que, a tales efectos, establece el Código Procesal Penal de la Nación”, sostuvieron los camaristas, respaldando la omisión de Bonadio.

Así, el sobreseimiento de Manzur quedó firme y con fuerza de cosa juzgada.

La Causa Qunita fue denunciada por la legisladora oficialista Graciela Ocaña, quien advirtió sobre un supuesto perjuicio económico “considerable” contra el Estado. Argumentó que se gastaron 1.097 millones de pesos para 140.000 kits cuando el presupuesto original preveía 675 millones para 150.000 kits. A la denuncia original se sumó, luego, la Oficina Anticorrupción (OA), que encabeza Laura Alonso.

El juicio oral, en fecha aún por determinar pero difícilmente en 2019, estará a cargo del tribunal oral federal número uno, el mismo que actualmente lleva adelante el debate por presunto enriquecimiento ilícito del ex funcionario José Francisco López y tiene en lista de espera, además, los procesos denominados “dólar futuro” y “Fútbol para todos”.