Por posibles sobornos por U$S 240 millones y enriquecimiento ilícito, Gendarmería allanó cinco propiedades del funcionario provincial Jorge Neme

Jorge Neme salió de la carnicería de calle San Martín al 2.200, en la capital tucumana, al mismo tiempo que los gendarmes depositaban en una camioneta oficial los paquetes secuestrados. Cruzó saludos con los agentes federales y se retiró caminando luego por la misma artería, hasta la avenida Ejército del Norte.

En medio de ese trayecto, dijo que los allanamientos se habían realizado por una causa judicial iniciada en Buenos Aires, pero que “hasta ahora no sabía de qué se trataba”. “No he sido citado y no fui indagado. Tampoco estoy procesado”, manifestó el actual secretario de Relaciones Internacionales de la administración de Juan Manzur.

Gendarmería Nacional, a través de la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Judiciales de Tucumán, concretó el jueves cinco operativos en propiedades vinculadas al funcionario local, tanto en San Miguel de Tucumán como en Yerba Buena, además de dos “órdenes de presentación” (pedidos de información).

Todo se realizó en el marco de una causa judicial, que está en manos del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 2 de Capital Federal, a cargo de Sebastián Ramos. En ella se investiga presuntas irregularidades en licitaciones efectuadas mediante el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (Prosap), perteneciente al Ministerio de Agroindustria.

Neme fue durante 14 años (2002-2016) coordinador de ese organismo gubernamental y de la Unidad para el Cambio Rural (UCAR), entidad que gestionaba y ejecutaba préstamos del exterior destinados al desarrollo rural en las provincias.

Los procedimientos se llevaron a cabo en una vivienda del country Jockey Club, en un galpón y en un estudio de arquitectura de la “Ciudad Jardín”.

Mientras que en la capital se desarrollaron en dos locales comerciales, según dijeron fuentes oficiales.

Los gendarmes llegaron a esos lugares en busca de documentación contable de “personas y empresas” relacionadas al caso. Además, hubo allanamientos de manera simultánea en Catamarca (dos) y en Buenos Aires (tres).

VINCULADO. Neme dijo que “está tranquilo”, pese a los operativos.

“La denuncia fue anónima, realizada en la Justicia Federal en 2017. Este actor permanece anónimo y la acusación es por supuestos U$S 240 millones en retorno”, explicó Neme.

“En esos 14 años, se ejecutó una cifra muy importante en obras de infraestructura, en proyectos de riego y en el desarrollo de las economías regionales de todas las provincias. Esos financiamientos fueron obtenidos a través del Banco Mundial; el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); la Corporación Andina de Fomento (hoy Banco de Desarrollo de América Latina -CAF-); y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA, de Naciones Unidas). Todas las operaciones fueron aprobadas por las instituciones financieras, con la no objeción respectiva”, enfatizó Neme.

El funcionario se mostró tranquilo durante el operativo de Gendarmería. “No tengo duda de que, en la medida que avance la investigación, todo esto será aclarado”, expresó. “Estamos esperando que se conozca al denunciante”, añadió.

El caso

La causa se inició en 2017 con dos denuncias anónimas ante la Justicia Federal. A principios de 2018, la Oficina Anticorrupción (OA) avaló, mediante un dictamen, ambas presentaciones. Según las acusaciones, habría existido desde 2010 connivencia entre funcionarios del organismo oficial, que era dirigido por Jorge Neme, para favorecer en adjudicaciones de obras de riesgo en distintas provincias a las empresas Construcciones Electromecánicas del Oeste SA (Ceosa) e Hydrotec SA.

En la última denuncia, “se mencionaron posibles sobornos por U$S 240 millones y enriquecimiento ilícito. Por ejemplo, sólo Ceosa había sido adjudicataria de licitaciones por $ 1.500 millones entre 2010 y 2015, sin contar redeterminaciones, entre otros factores.

“Nuestra investigación fue muy solida y lo demuestra el avance de la Justicia. Ojalá que el fiscal y el juez puedan acreditar los delitos e identificar el dinero para recuperar la mayor cantidad posible”, expresó Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción, tras los allanamientos.

“Estoy muy tranquilo”, dijo el funcionario

“Estoy muy tranquilo por las cosas que se hicieron a nivel nacional, como también por lo que estoy haciendo en la provincia”, expresó Jorge Neme, tras los allanamientos de Gendarmería Nacional.

“Siempre mi renuncia permanece a disposición del gobernador de la provincia (por Juan Manzur). La dejé y está en el escritorio de la Secretaría General”, expresó el funcionario.

Tras los operativos ordenados por la Justicia Federal porteña, en la Casa de Gobierno hubo quietud, aunque fuentes oficiales respaldaron la continuidad de Neme en su cargo.

fuente la gaceta