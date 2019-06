Emilio Ale Ali: ” Todo joven que egrese del secundario, ya debe salir con el carnet de manejo en la mano”

Emilio Ale Ali, candidato a legislador por capital por el acople Propuesta Popular lista 995, apoyando la formula Manzur – Jaldo, hace una innovadora e interesante propuesta a la sociedad tucumana, expresando que uno de sus primeros proyectos a presentar en la legislatura en caso de ser electo sera crear la Escuela Provincial de Manejo, que dependerá del ministerio de educacion, y se encargara de organizar, diagramar y poner un funcionamiento todo un sistema de aprendizaje que permita que se enseñe educación vial a los jovenes de 5º y 6º año de todas las escuelas secundarias de la provincia con la práctica de manejo y que todo estudiante al egresar del secundario sea portador de su correspondiente carnet de manejo.

Ale Ali explico que actualmente si se enseña en los distintos niveles educativos educación vial, que eso esta bien, pero llegados los jóvenes a los últimos años del secundario es imperativo que la enseñanza sea practica . Además resalto que de acuerdo a estudios cuando se es más joven y se aprende correctamente a conducir esto impacta de manera mas positiva, con este proyecto por supuesto destaco busca disminuir a lo mínimo posible la cantidad de accidentes que se dan en las calles y rutas de nuestra provincia, con alto costo en vidas y en erogaciones millonarias para el estado provincial en materia de atencion de salud, además de ser un aprendizaje muy importante para el mundo laboral y personal. Preguntado como hara para financiar un proyecto para el cual se necesitaran gran cantidad de vehículos y espacio. El candidato expreso, Tucumán cuenta en el parque 9 de Julio con un automodromo que no se usa como tal y podra ser usado por todas las escuelas por turnos para esta materia que salvara vidas , y en cuanto a los vehículos los mismos podrían se autos y motocicletas que están secuestrados y podrían ser reasignados para un uso mas útil, como ya ocurrió recientemente que el Ministerio Publico Fiscal entrego 100 vehículos entre motos y motos a la policía.

Además Ale Ali también expreso que entre sus propuestas también están Articular con organismos internacionales convenios transparentes y controlados para recibir fondos para la construcción de viviendas en toda la provincia, para bajar el gran deficit habitacional que nos aqueja; Sumar nuevas herramientas de control y sanciones mas duras para que las pueda aplicar la Dirección de Comercio de la provincia a fin de que las empresas de Telefonía e Internet presten el servicio como deber ser y no como ahora que cobran por servicios no realizados o realizados de formas intermitentes o nulas, asi tambien para mayor control de las prestadoras de electricidad y en general de servicios públicos; También gestionar ante organismos nacionales e internacionales los fondos necesarios para construir un centro de rehabilitación de adicciones tan necesario para reinsertar a la sociedad a tanta gente valiosa y joven que esta enferma; Encarar un proyecto que discierna cuales son los trabajos que la sociedad del futuro necesitara para asi capacitar a nuestros jóvenes y disminuir a futuro el desempleo finalizo.