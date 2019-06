El clientelismo de CAMBIEMOS en Tucuman reparte millones

El periodista Rolando Graña denunció que el intendente de San Miguel de Tucumán entregó 3.000 subsidios por diferentes montos de dinero en el marco de la campaña. Algunos de los beneficiarios, según la documentación exhibida, viven fuera de la capital provincial. Un cheque por $17 millones, en las redes sociales

El periodista Rolando Graña denunció en una edición especial de su programa GPS, que el intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro, entregó 3.000 subsidios por diferentes montos de dinero, en el marco de la campaña electoral. El domingo por la noche, a través de la pantalla de A24, el conductor exhibió planillas con los nombres de los beneficiarios, algunos de los cuales están radicados fuera de la capital provincial, en lugares tan distantes como los Estados Unidos.

“La semana que viene se nota en Tucumán. Atención con esa elección porque es una elección extraña”, advirtió Graña en la presentación del informe. “Aparece la candidatura de la alianza Cambiemos con Silvia Elias de Pérez y con un personaje que es el intendente de San Miguel de Tucumán que ha entrado en debate porque, si bien es un muchacho de la alianza Cambiemos, opera como Cambiemos se ha cansado de criticar a nivel nacional, a través del clientelismo”, arremetió el conductor del ciclo que tuvo una edición especial el domingo por la noche. A continuación, en pantalla aparecieron imágenes de archivo, tomadas en la víspera de Navidad del año pasado, cuando desde camiones del municipio comandado por Alfaro arrojaron alimentos a los vecinos de los barrios San Cayetano y Lola Mora.

“Vean este video de fin del año pasado. Si esto no es clientelismo entonces no sé de qué estamos hablando”, sentenció Graña, quien luego explicó a los televidentes que las cajas navideños que se arrojaron llevaban una salutación de Alfaro y de su esposa, la diputada Beatriz Ávila, ambos de Cambiemos. De hecho, los packs de mercadería llevaban impresos, además del logo de la Municipalidad, el del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

“En la caja venía la comida y la salutación de estos que niegan el clientelismo y dicen que es una práctica que vicia la República. Digo esto para que después no creamos lo que nos quieren vender de instituciones. Pero todo esto esto es de color, si quieren…”, anticipó el periodista. En ese momento una de las panelistas lo interrumpió: “Más o menos Rolo, esto es la humillación organizada, desde un camión de basura tiran la comida, es humillación organizada”, acotó. Graña, entonces, pasó a mostrar en pantalla varios listados de beneficiarios de subsidios por diferentes montos de dinero.

“San Miguel de Tucumán se convirtió una cabecera de playa para que el Gobierno Nacional mande plata para repartir. Esto es una lista de subsidios a cuenta de nada, dicen que son subsidios para emprendimientos productivos, pero termina haciendo reparto de 5 lucas, 6 lucas, 2 lucas, incluso, por fuera de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Donde gobierna Juan Manzur, el intendente reparte plata. Hay un caso, incluso, en el que le dieron plata a un señor que tiene domicilio en Estados Unidos. Esto es así”, denunció y añadió que estos datos no se encuentran en el Boletín Oficial (BO), el cual rastreó en la web del municipio, sin éxito.

“El listado de la gente que recibe dinero está en un ‘cuaderno rojo’ y coincide con una lista de gente que fue bancarizada para recibir estos subsidios. Por supuesto en la Justicia de Tucumán nadie está investigando”, disparó.

Graña también hizo alusión a cómo estas denuncias de clientelismo contra Alfaro están repercutiendo en las redes sociales e hizo alusión puntualmente a la foto de un supuesto cheque por $17 millones de pesos emitido por el municipio a nombre del supermercadista Emilio Luque.

“Ya está circulando también en las redes de Tucumán un cheque millonario para comprar comida para repartir en la última semana antes de las eleciones. Repartir comida para mandar los votos para un lado o para otro. Así es como hacen política en Argentina quienes decían hace 4 años que venían a cambiar la institucionalidad de la Argentina. Entonces, insisto, hay mucha mentira, las campañas se caracterizan por eso, por la mentira”, cerró.

Municipalidad a puertas cerradas

Este lunes, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán cerró sus puertas debido a que en el interior del edificio de 9 de Julio y Lavalle se registraron inconvenientes con beneficiarios de subsidios -“ayudas sociales extraordinarias”- que fueron a reclamar montos adeudados.

Según declaró Ramón Medina, quien se encontraba esta mañana reclamando en las puertas de la intendencia, un dirigente de Villa Amalia identificado como “Topo” Marcaida, -del riñón del secretario de gobierno municipal Walter Berarducci-, les prometió una suma de $3.000, pero solo les abonaron $500.

Hay un dirigente que se llama Topo Marcaida, que está con Berarducci y dirigentes de Alfaro, que ha ido a los barrios Amalia, San Cayetano, Toledo, a anotar a la gente por un plan de $3000. Y toda esa gente hoy está haciendo problemas acá”, explicó en diálogo con eltucumano.

Según sus palabras, “el viernes les han dado $500 a cada uno, diciéndoles que martes y miércoles les iban a dar $1.600 más, pero luego ellos hablaron con Berarducci en un locro el domingo y les dijo que ya habían pagado todo”, cerró.



fuente: eltucumano