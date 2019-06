Cuando el poder comienza a agotarse…..Rojkés irrumpe en la campaña: “no podíamos estar en este partido de Tucumán”

La ex senadora justifica en un video por qué Alperovich se postula por fuera del PJ. Críticas a Manzur por su cercanía con Barrionuevo.

Beatriz Rojkés de Alperovich irrumpió en el tramo final de la campaña. Y lo hizo a través de las redes sociales, para explicar por qué su marido enfrenta a Juan Manzur por fuera del Partido Justicialista.

En un video de menos de un minuto, la ex presidenta del PJ tucumano cuestiona al actual mandatario y le reprocha su vinculación con el gremialista gastronómico Luis Barrionuevo. Puntualmente, Rojkés le reprocha que lo haya invitado a participar de un acto por el Día de la Lealtad cuando había sido designado como interventor del PJ, en desmedro del sanjuanino José Luis Gioja.

“Hoy una compañera me preguntó por qué por fuera del partido. La verdad es que no podíamos estar con estas autoridades de este partido”, arranca su video la ex presidenta provisional del Senado. “Porque mientras nosotros estábamos trabajando por la unidad del partido con nuestro presidente Gioja, en Tucumán se pedía con Cristina afuera”, prosigue.

Luego, aunque sin menciones explícitas, recuerda el acto convocado por Manzur para el 17 de octubre del año pasado. “Porque cuando estábamos trabajando para recuperar el partido injustamente intervenido, en Tucumán lo traían al interventor y le ofrecían un 17 de Octubre gigante, con muchos aplausos y con mucho cariño”, amplía. Y sentencia: “Por eso es que no podíamos estar en este partido de Tucumán, que es un proyecto totalmente distinto al nuestro”.

fuente: la gaceta