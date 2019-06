Sergio Massa pidió armar una coalición opositora y se acerca al kirchnerismo

El tigrense publicó un documento en el que habla de enfrentar a Macri.

Sergio Massa le cerró la puerta a un acuerdo con Cambiemos y le hizo un fuerte guiño al kirchnerismo luego de anunciar este sábado que buscará formar parte de una coalición opositora.

El tigrense publicó un documento titulado “Bases para una gran coalición opositora, plural y amplia para poner de pie a la Argentina”, con duras críticas al Gobierno.

En el texto, que Massa compartió este sábado por las redes, pidió crear “una nueva mayoría” con “una gran y amplia coalición opositora” y deslizó su acercamiento al kirchnerismo, al subrayar que hay que “salir de la lógica amigo-enemigo, de los enfrentamientos históricos” entendiendo que todos deben “ceder algo, para construir para todos los argentinos”.

“Para poner de pie a la Argentina necesitamos un programa de gobierno con políticas de Estado desde el 10 de diciembre. Primero las ideas, luego los nombres. Espero que entendamos que la esperanza se genera contándole a los argentinos no solo quiénes, sino con qué programa y con qué compromisos vamos a construir el futuro”, sostuvo el referente opositor. A través de su cuenta de Twitter, el tigrense publicó las “bases para una gran coalición opositora, plural y amplia para poner de pie a la Argentina”, propuestas y visiones que envió “a todos los candidatos opositores”.

En el documento, el ex diputado nacional remarcó “la necesidad de una coalición opositora” con partidos que, “en el respeto de orígenes y diversidad, une a la mayoría opositora y genera una nueva mayoría posgrieta”. “Debemos salir de la lógica amigo-enemigo, de los enfrentamientos históricos, y pasar a la construcción de una gran coalición de gobierno que supere el fracaso de la Argentina, entendiendo que todos debemos ceder algo, para construir para todos los argentinos”, señaló Massa.

DOCUMENTO COMPLETO DE SERGIO MASSA

BASES PARA UNA GRAN COALICIÓN OPOSITORA, PLURAL Y AMPLIA

PARA PONER DE PIE A LA ARGENTINA

LA NECESIDAD DE UNA COALICIÓN OPOSITORA

La Argentina no necesita de una UNIDAD que sólo une a los

dirigentes, sino de una amplia COALICIÓN de partidos que, en el

respeto de orígenes y diversidad, une a la mayoría opositora y genera

una nueva mayoría posgrieta.

Debemos salir de la lógica amigo-enemigo, de los enfrentamientos

históricos, y pasar a la construcción de una gran coalición de gobierno

que supere el fracaso de la Argentina, entendiendo que todos

debemos ceder algo, para construir para todos los argentinos.

Tenemos además que animarnos a construir esa nueva mayoría para

un nuevo gobierno sobre la base de valores, respeto a

heterogeneidad, un programa de gobierno y competencia

democrática sobre los liderazgos.

Pero, sobre todo, expresar valores y un camino o programa de

gobierno que permita contarle a los millones de argentinos que

quieren un nuevo gobierno cómo vamos a poner de pie a nuestra

Patria. Con ese objetivo, el 2 de abril, planteamos nuestros

compromisos por Argentina.

No se trata de qué lugar ocupa cada dirigente, sino cómo vamos a

curar las heridas del fracaso, los errores y la soberbia de este

Gobierno, que eligió un gobierno para pocos, lastimando a la enorme

mayoría de los argentinos.

Tenemos que animarnos a devolverle la esperanza a nuestro pueblo.

A pensar en grande, sin vanidades. A que cada pyme, cada

trabajador, cada desocupado, cada estudiante o cada jubilado sienta

que el Estado y su gobierno le dan un camino para vivir dignamente

y soñar con estar todos los días un poco mejor.

Ser también profundamente autocríticos de nuestros errores y

fracasos, porque borrón y cuenta nueva no curan per se las

lastimaduras de nuestro tejido social.

¿POR QUÉ ARGENTINA NECESITA DE COMPROMISOS?

EL PROYECTO POR ENCIMA DE LOS NOMBRES.

Argentina no necesita simplemente un frente político, nuestro país necesita

un acuerdo amplio, de todos los sectores, para salir de la crisis y el fracaso

de Macri y crecer los próximos 20 años. Unas políticas de Estado que

resuelvan los problemas del presente y nos ayuden a enfrentar los desafíos

del futuro. Este es nuestro objetivo, este es el motivo de la nueva coalición

que conformamos, sobre la base de una serie de compromisos por

Argentina. Es el punto de partida para discutir con una MAYORÍA de actores

de la sociedad.

ES MÁS LO QUE NOS UNE QUE LO QUE NOS SEPARA. Las evidencias

del fracaso de Macri son múltiples: una inflación descontrolada, una

devaluación superior al 300%, una desocupación que roza los dos dígitos,

una crisis industrial sin precedentes, etc. Macri eligió un mal camino, un

camino equivocado, un camino para pocos. Y hoy, como consecuencia de

su fracaso, la Patria está en peligro. Los gobiernos de CAMBIEMOS o no

son conscientes de lo que pasa, o no les importa. Su insensibilidad es tal

que, en vez de atender las demandas de la gran mayoría, en vez de

preocuparse y reaccionar a las crecientes cifras de pobreza y desempleo,

en vez de combatir las consecuencias de la inflación, eligen reforzar el

ajuste una vez más.

Ante su insensibilidad, nuestra esperanza de compromiso con la

realidad. Ante el FRACASO del gobierno de Macri, nuestro COMPROMISO.

Los argentinos y argentinas están esperando soluciones a sus problemas,

que son muchos y angustiosos. Quieren escuchar ideas, propuestas,

proyectos, soluciones. No podremos representarlos si no comprendemos

esto. La polarización es rentable para ellos, no para el país. Los argentinos

tienen derecho a tener esperanza, nadie se las puede ni debe quitar. Tienen

todo el derecho del mundo a querer otro Gobierno para el 2019, a desear

otras políticas.

Por eso, queremos representar a la enorme mayoría de los argentinos

que está descontenta con Macri; dos de cada tres argentinos quieren otro

Gobierno, otra política. Estamos acá para representar a esa nueva mayoría

que quiere cambiar el rumbo y recuperar el futuro de la Argentina.

EL VALOR DE LAS DIFERENCIA. Los problemas complejos necesitan

miradas diversas. Necesitan de la articulación de una nueva mayoría

dispuesta a trabajar por el bien de nuestros ciudadanos.

Esta mayoría es la que representa la madurez de la política democrática

argentina, la madurez de saber que podemos avanzar en un mismo sentido

cuando el objetivo es el bienestar común, aún sabiendo que no tenemos

que estar de acuerdo en todo. Pero que estamos de acuerdo en que no

podemos someter a los argentinos a 4 años más de este fracaso.

La multiplicidad de voces y sus diferencias enriquecen esta mayoría,

desde el respeto y la diversidad, entre más seamos, mejores van a ser las

ideas, propuestas y decisiones que tomemos para la Argentina.

Estas diferencias son un valor cuando el país necesita de los aportes

de todos para volver a ponerse de pie.

LA MAYORÍA ES EL COMPROMISO POR ARGENTINA

Estos puntos de partida básicos con los que nos comprometemos desde

esta coalición, desde esta nueva mayoría, son producto del diálogo y el

intercambio de opiniones que buscan lo mejor para los argentinos.

Necesitamos estos compromisos para darle claridad a los argentinos, no

vamos a mentirles en campaña para llegar al Gobierno y hacer lo opuesto.

Estos compromisos son para el futuro de prosperidad inclusiva que la

Argentina necesita. Estos son los compromisos fundamentales y

fundacionales de una Argentina que se pone de pie.

Una coalición que se comprometa con:

1. El trabajo y el desarrollo económico inclusivo: el nuevo

Gobierno va a volver llevarnos por el camino del trabajo, de la

industria y el desarrollo. Tenemos que salir de la vía del ajuste

insensible y de programas económicos dictados desde fuera de

nuestro país y construir un programa de desarrollo nacional, con los

argentinos como prioridad. Será prioridad del nuevo Gobierno

defender los intereses de nuestra Patria, de nuestros ciudadanos,

para poner de pie a la Argentina generando miles de nuevos trabajos.

2. La lucha contra la pobreza: el gobierno de Cambiemos profundizó

la pobreza en nuestro país: cada día que pasa, la plata alcanza para

menos y miles de argentinos caen por debajo de la línea de pobreza.

No vamos a poder desarrollarnos como Nación mientras no

resolvamos esto, con trabajo, educación e inclusión. No podemos

seguir con más de un tercio de los argentinos en la pobreza y, mucho

peor, con más de la mitad de nuestros niños y niñas en estas

condiciones. No hay futuro si nuestros chicos y chicas están en la

pobreza. No hay una Nación que crezca si no es con todos.

Para ello, es clave que la lucha contra la pobreza se

transforme en una política de Estado, con objetivos anuales

medibles y participación de la sociedad científica y civil en los

controles.

3. La educación de calidad: la mejor herramienta que tenemos para

combatir la pobreza es la educación, para el trabajo y para los nuevos

desafíos que nos trae la revolución tecnológica. Esta es una coalición

por la educación de calidad para el futuro de nuestro país. El nuevo

Gobierno deberá hacerse cargo de construir las escuelas que

necesitamos, de mejorar su infraestructura, de pagarle a los docentes

lo que corresponde, y no seguir ignorándolos, y de mejorar la calidad

de las currículas para hacerle frente realmente a los problemas del

futuro. La asimetría educativa de nuestros chicos solo va a aumentar

la pobreza a futuro en Argentina. Hay que aumentar la asignación

real del PBI en la educación.

4. La calidad de vida de nuestros jubilados y jubiladas: porque un

país que no cuida de sus mayores es un país sin alma y sin futuro.

Ellos han sido los más golpeados por Macri, aun cuando ya venían en

una situación que no era la ideal. Es por eso que el nuevo Gobierno

debe tenerlos en cuenta de manera especial: no podemos dejar que

nuestros padres y abuelos sigan mendigando por sus remedios,

esperando horas y horas para que sean atendidos en hospitales

cuando están en una emergencia. Por eso el nuevo Gobierno se

comprometerá a establecer por primera vez en la historia un ‘Haber

14’, para mejorar el ingreso y la vida de sus jubilados y jubiladas.

5. La igualdad de género y la lucha contra la violencia machista:

el empoderamiento de la mujer y la lucha contra la violencia machista

son parte de una de las revoluciones culturales más fuertes que

vivimos como sociedad y que hay que profundizar. Vamos por un

Estado más activo en la erradicación de los femicidios y todas las

formas de violencia, con el lugar que le corresponde a las mujeres

tanto en el trabajo, como en la política y en cualquier ámbito de la

vida cotidiana. Esto tiene que expresarse en un Gobierno y en un

Estado prioritario, que sea la punta de lanza y el ejemplo de la

paridad que necesita toda la sociedad.

6. Con el cuidado del medioambiente: entendiendo que, sin cuidar

nuestra Tierra, no hay una calidad de vida posible en el futuro. Este

es un punto de consenso central, debemos dejar de lado los intereses

de corto plazo como hemos sostenido durante tantos años y pensar

realmente en el país que vamos a dejar a nuestros hijos e hijas. Será

una tarea central del próximo Gobierno cuidar nuestra tierra, nuestro

aire y nuestra agua.

7. Con la seguridad y la justicia: defendiendo a nuestra gente de la

violencia y el delito, con un Estado activo y una Justicia transparente,

sabiendo que no habrá una seguridad sostenible mientras un tercio

de los argentinos no tenga condiciones de vida dignas. El nuevo

Gobierno se compromete, sin fisuras, con el Estado de Derecho.

Combatirá y evitará cualquier intento de manipulación judicial para

lograr impunidad, así como se compromete a no promover ningún

acto de hostigamiento político al resto de fuerzas políticas. Hay que

abrir una nueva etapa política en la Argentina que supere la brecha y

la politización de la Justicia y el uso partidario de los recursos del

Estado.

8. Con una Argentina más federal: las desigualdades federales

condenan a nuestro país a la parálisis y a la frustración. Tenemos que

salir de la lógica de la especulación financiera y pensar en grande

para todo el país. El nuevo Gobierno deberá escuchar, hablar e incluir

a cada uno de sus gobernadores, a cada uno de sus intendentes y

todos los representantes de lo ancho y lo largo de nuestro país, sin

discriminación de color político.

9. Con la calidad de información, institucional y democrática: El

nuevo Gobierno promoverá la transparencia y la libertad de prensa y

renuncia, sin ambigüedades, a cualquier tipo de discriminación a

medios y grupos de comunicación, así como se compromete a un uso

proporcional y transparente de toda la pauta de publicidad oficial.

Asimismo, la coalición que se construya deberá garantizar la absoluta

independencia de poderes, y la letra pétrea de la Constitución

Nacional.

La construcción de una nueva mayoría debe consolidar valores

democráticos y republicanos para los argentinos.

10. Deuda y sostenibilidad financiera: el nuevo Gobierno

impulsará la creación en el Parlamento de una comisión bicameral

que controlara el destino del endeudamiento tomado en los últimos

años y las comisiones pagadas a intermediarios; así como buscará un

gran acuerdo nacional para la de la deuda y obligaciones contraídas

por el Estado argentino, para cumplir y honrar nuestros compromisos

sin que ello suponga más dolor en nuestra Patria.

11. Consejo económico social y productivo: el nuevo Gobierno

tiene la obligación de concretar un gran diálogo entre todos los

actores económicos de la Argentina: los grandes industriales, los

trabajadores en sus gremios, los dueños de PyMEs, los comerciantes,

los bancos y más. Nos comprometemos a convocar a este gran

diálogo a través de un Consejo económico, social y productivo, que

garantice que todos sean escuchados y considerados para delinear

las políticas públicas que llevarán a la Argentina de vuelta al camino

del trabajo y del desarrollo. Tiene que ser con objetivos medibles y

con rendición de cuenta de logros y fracasos.

FUENTE: LAPOLITICAONLINE