Fuerza Republicana logro 8legisladores y cuadruplicó los votos de 2015

Aunque Bussi esperaba ganar la Gobernación, superó los 100.000 votos y el espacio tendrá más bancas.

En el búnker de Fuerza Republicana hay una pantalla gigante que muestra la cobertura de la fiesta montada en Casa de Gobierno. Ya nadie le presta atención: en las dos mesas redondas todos se fijan en los celulares y siguen los cálculos que hace sobre un papel Nadima Pecci, apoderada del partido y candidata a legisladora e intendenta. Con los más de 100.000 votos en toda la provincia, la lista es la más votada para legisladores y concejales en la Capital. “Con estos resultados podemos tener cinco concejales en la capital y ocho legisladores. Es tremendo”, sonríe Ricardo Bussi, candidato a gobernador y a legislador. El partido fundado por el represor condenado por la Justicia Antonio Domingo Bussi -ex gobernador de facto en los 70 y democrático en los 90- se consolidó como tercera fuerza provincial.

“Tengo muchas sensaciones. Mucha bronca por este sistema electoral nefasto. Es un espanto, tenemos denuncias en toda la provincia por falta de votos, la gente se ha privado de elegirnos por eso. Cuando yo fui a votar buscaba mi boleta y no la encontraba. Me dije ‘esto es el colmo’, y pasé voto a voto, hasta que lo encontré”, consideró el concejal. Y agregó: “estoy sorprendido por la elección que hizo el gobernador, porque Tucumán está totalmente abandonada y obtuvo cerca del 50%. Es raro”.

Un poco más fríos, a la hora de analizar la faena electoral, en el bussismo reconocen que se trata de la mejor elección provincial en los últimos 20 años. No explican el fenómeno con el crecimiento de la derecha en el continente o sólo por el traslado de votos de Cambiemos.

“Al principio me sentía un poco desahuciado cuando se me escapaba la gobernación. Pero con el correr de las horas, y viendo que mis amigos llegaron a sus bancas, que logramos un equipo muy lindo y que gente que no es de la política acceda por primera vez a una banca, me da mucha satisfacción, mucho orgullo”, expresó el concejal. Sobre el final, concede: “esperaba una victoria, pero esto de igual manera es un triunfo”. Ahora sonríe, se abraza con todos, alza a su nieta mas chica y la hace reír a carcajadas. Fue el otro ganador.

Con casi el 92% de las mesas escrutadas Fuerza Republicana , estaria logrando 8 bancas en toda la provincia. Los electos serian por Capital , Ricardo Bussi , Nadima Pecci, Paulo Ternavasio, Sandra del Valle Orquera, Jose Horacio Vermal, Por el Este, Mario Gerardo Huesen y por el Oeste, Juan Roberto Rojas y Mario Cesar Casali

fuente:la gaceta