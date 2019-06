Cuando el presidente Mauricio Macri eligió a Miguel Angel Pichetto como su vicepresidente para la formula de CAMBIEMOS, no hacia otra cosa que conseguir la piel de la oveja que le permitirá ingresar al rebaño de votantes disfrazado de bueno y honesto para que lo vuelvan a votar a el y su sequito de amigos y empleados, que llevaron estos cuatro años al país al derrumbe económico, el endeudamiento extremo, la extinción de la industria, la falta de vacunas, la denigración del ingreso de los jubilados y una lista interminable de desaciertos por inexperiencia o agrede para enriquecerse (no sabemos). Sin duda es una gran estrategia pergeñada por el inteligentísimo Marcos Peña, quien es muy hábil en las lides electorales y el hombre mas fuerte en el gobierno Macri. Sin duda la ambición de Pichetto le jugo en contra, a la hora de pensar que toda su vida fue peronista y ahora será candidato no solo de otro partido, sino de un espacio que promueve, promovió y promoverá la extinción del peronismo. Ademas este grupo político – económico practica un capitalismo feroz y sin conciencia social , ni de desarrollo económico para el país y sus habitantes. Daba lastima hoy escucharlo a Pichetto hablar cuando decía que junto a Macri defenderá el Capital y esta del lado del desarrollo de la industria y el apoyo incondiconal a Vaca Muerta. Pichetto parece desconocer que el capitalismo de Macri es solo financiero, destruyo la industria nacional y abrió el mercado interno a productos que vienen del exterior y destruyeron al trabajo argentino, y llevaron aL país a tener un 52% de sus niños y jóvenes bajo la línea de pobreza. Y con respecto a Vaca Muerta, solo es un negocio mas de energía de Macri y sus socios internacionales. Pero que mas se le puede pedir a una oveja, solo que preste su piel , para tapar a un lobo feroz llamado Macri.

DEL EDITOR