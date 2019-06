Osvaldo Jaldo: “acá no hay manzurismo, ni jaldismo, ni alperovichismo; hay peronismo”

El compañero de fórmula de Juan Manzur se refirió a lo que dejaron las elecciones. Habló de Alperovich y de la reforma constitucional.

El vicegobernador, Osvaldo Jaldo, que continuará hasta 2023 a cargo del Poder Legislativo, estuvo en “Buen Día”, el programa matutino de LG Play, y habló de lo que dejaron estas elecciones provinciales, donde resultó reelecto junto a su compañero de fórmula, Juan Manzur.

“Debemos resaltar la participación de la gente, con casi el 85% de votantes. No en todos los lugares concurre esa cantidad. Esto demuestra que los tucumanos querían participar y querían opinar quién va a conducir los destinos de la provincia en sus diferentes niveles y categorías. Es un paso importante”, comenzó diciendo Jaldo a los periodistas Indalecio Sánchez y Gabriela Baigorrí.

El compañero de fórmula de Manzur también se refirió a lo que apuesta el gobierno provincial para estos cuatro años. “Como hay áreas que hemos cumplido e hicimos funcionar muy bien, como educación y salud, hay cosas, como la seguridad, que tenemos que mejorar”, dijo Jaldo. Y agregó: “el gobernador no es alguien que gobierna desde su sillón, él está en la calle”.

Sobre los diferentes planteos que hicieron algunos partidos, comentó: “la dirigencia tucumana, que nos incluimos, tenemos que entender que las elecciones ya pasaron. La gente ya eligió. Por supuesto que faltan algunas categorías que se están disputando (legisladores, concejales, delegación comunal). Pero todos los que hicieron planteos tienen derecho de reclamar en la Junta Electoral”.

Luego, Jaldo se refirió a lo que podría pasar en octubre cuando se elija presidente. “Venga quien venga a gobernar, el país no va a solucionar los problemas de un día para el otro. No es que del gobierno de Macri vamos a pasar a otro y van a llegar las soluciones. Hay que ver los problemas reales de la gente. Hay que empezar a hacer propuestas concretas”.

Sobre lo que sucederá en la Legislatura, contó: “en tres años y medio sancionamos 450 proyectos de leyes, 100 del Ejecutivo. Mi postura es que ahora la oposición tenga participación en la conducción. Vamos a invitarlos a participar, pero que sepan que ya pasó la campaña y lo que quiero es que trabajemos sobre los proyectos concretos que ellos crean necesario para mejorar la calidad de vida de los tucumanos”.

Jaldo también se refirió a José Alperovich y a su alejamiento en el peronismo. “Acá no hay manzurismo, ni jaldismo, ni alperovichismo, hay peronismo. Se fue alguien que gobernó la provincia 12 años, pero el peronismo está cada vez más fuerte en Tucumán”, aclaró”. Y agregó: “si quieren volver, que vuelvan, pero hoy lo conducen Manzur y Jaldo”.

El tema de la reforma de la Constitución y del sistema de las votaciones también estuvo presente en la charla. “En estas elecciones, a diferencia de 2015, no hay dudas que fueron mucho más tranquilas. Lo que a mí no me cierra cuando me hablan en seco es la reforma de la Constitución, la cual yo no estoy de acuerdo. Ahora si me vienen con los puntos concretos que quieren reformar y no beneficie a los políticos, yo me anoto. Tampoco estoy de acuerdo de que muchos en estas elecciones hablaron de los acoples, pero todos los usaron”, cerró el vicegobernador.

fuente: la gaceta