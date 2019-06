” EL QUE PIERDE ACOMPAÑA”, Alperovich: “No vamos a poner palos en la rueda ni a Manzur ni a Jaldo”

Tras la derrota electoral, el senador dijo que Hacemos Tucumán trabajará dentro de la línea del PJ local.

El del domingo fue un duro golpe para la carrera política de José Alperovich. El senador nacional se había levantado el día del comicio con la esperanza de pelear, codo a codo, la gobernación de la provincia al aparato que dirige el actual mandatario Juan Manzur. No sólo no se dio ese escenario, sino que, además, perdió por una diferencia de 40 puntos respecto del primero. Y quedó en cuarto lugar, detrás de la radical Silvia Elías de Pérez y del líder de Fuerza Republicana, Ricardo Bussi. Alperovich asimiló aquel golpe y ayer volvió a mostrarse en público. Temprano, pasó por el dentista; luego mantuvo encuentros con referentes de su empresa. Y, por la tarde, visitó a una familia que vive en Barrio El Bosque, de esta ciudad. Entre el domingo por la noche y ayer hubo un tiempo de reflexión en el senador que ha señalado que apoyará al binomio Manzur-Osvaldo Jaldo, como también se encolumnará tras la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández. Y, durante la entrevista con LA GACETA, dio otra definición más: completará su mandato de poco más de dos años en el Senado.

-¿Qué pasó el domingo?

-La sociedad eligió a la fórmula ganadora y voy a acatar lo que la sociedad quiere. No hay que pensar demasiado. No se puede ir contra lo que eligieron los ciudadanos.

-Sus expectativas eran otras, más alta que un cuarto puesto en la general…

-Por supuesto. Yo pensaba que se podía hacer otra cosa en Tucumán, pero mi discurso no llegó. Pero las cosas están dadas así; por mi parte, voy a apoyar a Juan y a Jaldo. Vamos a seguir apoyando a la fórmula Fernández-Fernández. Voy a aportarles lo que me pidan porque el pueblo lo decidió así.

-¿Cómo quedará la estructura de Hacemos Tucumán?

-Vamos a seguir trabajando con nuestro espacio. Nuestra gente se sumará al bloque oficialista, porque así lo quiso la gente. No somos de poner piedras en el camino.

-¿En qué cree que se equivocó?

-No sé si me equivoqué o no. Evidentemente mi mensaje no es el que quería la sociedad, que optó por otra cosa. Yo lo dije durante la campaña que quería ser gobernador pero no para hacer más de lo mismo. Hoy soy un senador al que le quedan dos años y medio de mandato y puedo decir que no estoy aquí por un cargo. Vamos a mantener la estructura, dentro de la línea del PJ, participando dentro del PJ.

-¿Por qué sostiene que seguirá dentro del PJ?

-No me fui del Partido Justicialista. Yo soy afiliado. He participado con otra idea en las elecciones, pero la sociedad le dio su voto de confianza a Juan Manzur. No estuvo de acuerdo conmigo y lo acepto. Reitero, no vamos a poner palos en la rueda. Creo que, en estos momentos, todos los tucumanos queremos que les vaya bien a los dos, a Manzur y a Jaldo, por el bien de toda la sociedad. De eso se trata la política.

-¿Del que gana gobierna y del que pierde acompaña?

-Por supuesto. El pueblo es el soberano y es el que el domingo decidió.

-Hay sectores del oficialismo que creen que debería entregar la banca del Senado…

-Tenemos (la otra senadora es Beatriz Mirkin, quien fue su compañera de fórmula) dos años y medio más de mandato. Vamos a seguir luchando por nuestros ideales, por la cultura del esfuerzo, por un sistema de autogestión y para que la gente siga trabajando. Soy senador nacional y seguiré en el cargo.

-¿Por qué cree que las encuestas le daban como ganador y, durante las elecciones, la situación fue muy diferente?

-Ninguna encuesta me decía otra cosa. Me daban bien. Las encuestas son fotografías de un momento. Pero aquí lo importante es el resultado y la sociedad, mayoritariamente, no estuvo de acuerdo con lo que propuse.

-Durante la campaña dijo que no se presentaría más para candidato a gobernador si es que era derrotado. ¿Sigue pensando lo mismo?

-No lo sé. Faltan dos años y medio de mandato. Y eso es mucho tiempo en política. No me siento mal. Dejé todo, pese a que para nada veía venir (la derrota). Yo no quiero que (Mauricio) Macri gane. Y no voy a abandonar esa lucha. Creo que, si no cambiamos el signo político del gobierno nacional, la gente no tendrá mejoras. Voy a seguir a la par de la gente. Ya di vuelta la página.

FUENTE:LAGACETA