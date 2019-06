Murió el periodista deportivo Sergio Gendler

Sergio Gendler, dueño de una extensa trayectoria en diversos medios televisivos y radiales, murió a los 53 años este jueves a la madrugada. El destacado periodista deportivo estaba internado en la Clínica Fleming debido a un cáncer de intestino que padecía.

Hace unos seis meses, se sometió a una operación por esta enfermedad, pero no pudo recuperarse a pesar del tratamiento médico. Anteriormente, ya había sufrido otra afección: la enfermedad de Crohn, una dolencia intestinal inflamatoria crónica que afecta el recubrimiento del tracto digestivo.



Para Gendler no le fue sencillo “dar en la tecla” con el diagnóstico, como él mismo lo definió. Sin embargo, gracias a los especialistas de la Fundación Más Vida de Crohn & Colitis Ulcerosa con los que fue llevando su tratamiento y la información que fue recabando a lo largo de todos estos años, entendió que debía reacomodar su rutina a la enfermedad y seguir adelante con su vida diaria.

“Sé que si tengo que irme de viaje, tengo que preparar mi equipaje y mi medicación, es parte de mi vida”, explicó, naturalizando la situación. Luego, se convirtió en la primera personalidad pública de la Argentina en unirse a la causa de esta fundación.

En su última etapa laboral, está abocado a la radio y se desempeñaba en Fox Sports Radio, La 100 y Radio Mitre. Participaba en los programas FS Radio Sur, Le doy mi palabra, Sarasa y Atardecer de un día agitado.

Comenzó a trabajar en la agencia de noticias Noticias Argentinas (NA), pero luego estuvo en los canales El Trece y Todo Noticias, donde realizó la mayor parte de su carrera periodística a lo largo de más de dos décadas.

En 1992, arrancó en el Grupo Clarín y un año más tarde debutó en TN, la emisora que recién iniciaba transmisiones. Estuvo a cargo de diversas coberturas deportivas, tanto nacionales e internacionales para Telenoche y el canal de cable.

“Tengo 7.157 notas archivadas, hay más pero son las que aparecí en cámara. Me subí a más de 600 aviones por el canal”, dijo al despedirse de la empresa periodística en 2014 en una charla con su colega y amigo Sergio Lapegüe.

“Yo conocí el mundo gracias a TN. Contacté a las mejores figuras del planeta gracias a Canal 13 y TN. A todos los que quise entrevistar, tuve la suerte de hacerlo. Gente de River, de Boca, de Independiente. Di la vuelta olímpica en el Maracaná con Independiente… La verdad es que no me puedo quejar, hice seis mundiales para el canal y tres juegos olímpicos…”, recordó el periodista.

En cuanto a su vida personal, era padre de cuatro hijos Bárbara (18) e Ivana (16), de su primer matrimonio, y Malena (7) y Agustina (5), fruto de su amor con la periodista Nancy Lezcano, su última pareja durante 13 años.

“Confieso que a los 20 años me hubiera gustado ser padre de un varón para ir a la cancha y llevarlo a jugar al fútbol. Pero con el correr del tiempo sentí que tener hijas mujeres es una bendición, es hermoso. Solo le pedí a Dios que me salieran sanitas y felices, no puedo pedir más nada”, había declarado sobre sus hijas en una entrevista con la revista Pronto.

