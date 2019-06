Sin autocrítica Elías de Pérez hizo responsables de su derrota a Alfaro y Sánchez

“Me quedo con el estilo de Mariano Campero, que es más parecido al mío”, dijo. También cuestionó que se hayan autorizado acoples.

Al hacer un análisis del resultado electoral del domingo, la senadora Silvia Elías de Pérez traza una línea divisoria. En un lado destaca al intendente de Yerba Buena, Mariano Campero, y, en el otro, ubica a los jefes municipales de la Capital, Germán Alfaro; y de Concepción, Roberto Sánchez.

Ocurre que, en el primer caso, la fórmula que ella encabezaba también ganó esa ciudad. Pero en San Miguel de Tucumán y en “La Perla del Sur” perdió, a pesar de que los intendentes fueron reelectos por un amplio margen.

“Quiero reconocer a Mariano, además de hacer una elección excelente, fuimos de la mano de él a un triunfo. Tiene todo nuestro reconocimiento. Quiso y jugó fuerte por la lista única, y aún cuando el espacio no acompañó esa decisión, igualmente jugó fuerte”, ponderó la ex candidata de Vamos Tucumán en LA GACETA Central.

Luego, se le preguntó por el peronista Alfaro y por el radical Sánchez. “Ambos jugaron bien, pero a su estilo. Me quedo con el estilo de Mariano, que es más parecido al mío. Soy de las que juega a fondo siempre, sea quien sea el candidato y el que va arriba”, aclaró.

En los estudios de LG Play, Elías de Pérez también cuestionó la decisión de haber llevados acoples legislativos, y no listas únicas en las tres secciones electorales. “El acople desvirtúa la voluntad popular, también quedó claro que cuando bregaba por la lista única era porque veía que era el único modo para que no nos pase lo que nos pasó. Yo no estuve nunca de acuerdo, quería siempre una lista única pero no fue posible en el espacio”, expuso.

Finalmente, insistió en que se debe modificar el régimen de acoples. “Quedó en claro que el sistema electoral distorsiona la voluntad del elector. Somos la segunda fuerza electoral, pero los números en la Cámara no se condicen. En Tucumán se hizo legal lo inmoral. Dieron plata y pagaron por voto. Pido que no lo normalicemos; no hablemos de aparato sino de corrupción”, sentenció,

fuente:lagaceta