” TODOS PERONISTAS “: El PRO cantó la marcha con Pichetto: “No tengo culpas, tengo fuerte resiliencia”, dijo el senador

“Esto hay que explicárselo a la sociedad, entre todos tenemos que hacer docencia. Hay muchos compañeros y compañeras que están llamando. Dialogando con los gobernadores también, abriendo puertas para la conformación de escenarios electorales y para la etapa que empieza el 11 de diciembre. Así que, más allá del folklore o de alguna declaración que siempre hay, lo que he encontrado es muestras de afecto, de reconocimiento. Así que estoy muy feliz. No tengo culpas, no me tiembla el pulso, tengo fuerte resiliencia”, insistió. Y aprovechó el almuerzo, al fondo del restaurante porteño, para dar su visión del peronismo.