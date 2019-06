Diego Maradona: “no tengo Alzheimer”

Diego salió a desmentir rumores que hablaban de su estado de salud

Diego Maradona quedó otra vez en el centro de la polémica y él mismo salió aclarar la situación.

En medio de serios rumores que hablaban de un grave estado de salud, Diego publicó un video en sus redes sociales, criticando a periodistas y medios que se refirieron a su salud.

“Mienten, mienten. No saben lo que quiere decir la palabra Alzheimer. Es muy jodida. La gente que tiene Alzheimer se muere, y yo no me estoy muriendo. Estos hijos de…. ya saben qué, la tiran (a la palabra) para crear confusión”, denuncia el 10 en su video.

Las imágenes se viralizaron rápidamente y Maradona agradeció a aquellos que lo apoyaron entre tantos rumores.

