TUCUMAN: Podrian anular las elecciones en La Trinidad

Roberto López es funcionario judicial y pese a estar vedado constitucionalmente, se candidateó y ganó la delegación comunal. El caso será investigado por la Junta Electoral Provincial, aseguró su presidente Daniel Posse, anticipando que si es que confirman la comisión de un delito, como la falsificación de datos, se aplicará una fuerte sanción y podrían incluso declarar como nula la votación en esa comuna.

López, prosecretario de la Defensoría Oficial Civil N°1 de Concepción, se postuló a comisionado comunal de La Trinidad por el Partido Proyecto Popular y ganó: los casi 1.000 votos que recolectó beneficiaron, por la vía del acople, a la fórmula oficialista Juan Manzur–Osvaldo Jaldo, respectivos gobernador y vicegobernador reelectos.

El caso está siendo investigado por la JEP, desde donde deben determinar si es que hubo un delito electoral como por ejemplo el haber falseado datos para poder inscribirse como candidato. “Se va a recabar toda la información para ver si merita la nulidad, todo se comunicará pertinentemente a la comunidad”, puntualizó el doctor Posse, presidente también de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.

Reiteró la necesidad de revisar el sistema electoral, repensarlo, una tarea que no le compete al Poder Judicial sino a los actores políticos que ahora tienen la oportunidad de hacerlo. “No necesariamente deben eliminarse los acoples, aunque sería algo que me gustaría personalmente, se puede mejorar mucho desdoblando las votaciones de delegados comunales por ejemplo, que hoy pueden ser elegidos con el 20% o 25% de los votos, lo que no es muchas veces muy representativo”, añadió.

Entre hoy y mañana terminaría el recuento definitivo por capital, donde una banca legislativa se pelea voto a voto. Ya la semana que viene se ocuparán en el escrutinio de la zona este, por lo que en 10 díasaproximadamente estarían ya terminando el proceso, estimó Posse.

