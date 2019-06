El candidato a presidente Alberto Fernández visitará Tucumán el próximo martes

Una ofrenda a la fórmula Fernández. Ese será el motivo de la cena que el martes ofrecerá el gobernador Juan Manzur al precandidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández. El mandatario afirma que la llegada del ex jefe de Gabinete kirchnerista está relacionada con la intención de que la dirigencia local exponga algunas cuestiones vinculadas a las economías regionales, particularmente el precio del bioetanol. Paralelamente, el encuentro es otro guiño que Manzur realiza al binomio que completa la ex jefa de Estado, Cristina Fernández de Kirchner, que supo tener en su gabinete al tucumano como ministro de Salud.

La ex mandataria fue autorizada a viajar entre el 2 y el 10 de julio a Cuba a visitar a su hija Florencia Kirchner, quien está bajo tratamiento médico, dado que en esas fechas no se desarrollará ninguna audiencia en el juicio en su contra por el supuesto direccionamiento de la obra pública durante su gobierno. De todas maneras, no se descarta la posibilidad de que Cristina llegue antes de los actos del 9 de julio a esta ciudad para presentar su libro “Sinceramente”.

En medio de la campaña proselitista, previa a la elección que le otorgó un nuevo mandato al frente de la Provincia, Manzur había viajado, el miércoles 5, a Buenos Aires para visitar en un sanatorio al precandidato presidencia. El jefe del Poder Ejecutivo fue el único dirigente nacional al que Fernández recibió en su estado de convalecencia. Manzur le agradeció el gesto de recibirlo.

“Alberto y yo tenemos una amistad personal que yo valoro mucho”, señaló el mandatario. El domingo siguiente, el de los comicios provinciales, Alberto Fernández le devolvió la gentileza, con un llamado saludándole por el resultado electoral obtenido.

“Soy muy respetuoso de su imagen. Es una persona a la que desde todos los sectores se lo respeta, no sólo en su rol político, sino también como académico y docente en la Universidad de Buenos Aires”, declaró el gobernador respecto del ex jefe de Gabinete nacional. “Creo que coincidimos en que queremos la unidad del partido hacia los comicios nacionales que se vienen, en el marco de dar a la Argentina un nuevo marco con el PJ gobernando el país”, puntualizó Manzur.

Los llamados

Desde el Partido Justicialista ya comenzaron a cursar invitaciones para la cena del martes, que se hará en uno de los hoteles instalados en las adyacencias del Parque 9 de Julio. La lista de invitados, en otros, ubica a intendentes, legisladores, concejales, comisionados rurales y referentes políticos del oficialismo local.

Se prevé que Alberto Fernández llegue ese día cerca del mediodía. La idea es que el postulante a la presidencia de la Nación visite algunas industrias locales y se interiorice de los reclamos de los empresarios respecto de la política nacional.

Tras la visita del dirigente peronista, Manzur partirá a Buenos Aires, donde prevé mantener reuniones con algunos empresarios y también con otros dirigentes políticos.

fuente: losprimeros