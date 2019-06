TUCUMAN: El jueves no habrá actividad en la administración pública nacional y provincial

Se celebra el Día del Trabajador Estatal. No habrá clases y la atención en los hospitales será reducida.

Empleados estatales nacionales y de la Provincia, de todos los niveles, incluidos docentes provinciales y de la UNT, tendrán un día libre este jueves por el Día del Trabajador Estatal.

En 2017, el Gobierno provincial promulgó la ley que establece el 27 de junio como feriado por el Día del Trabajador Estatal. Antes, la Legislatura había aprobado la adhesión a la norma nacional que establece el feriado.

Esto implica que ese día no habrá atención en ninguna oficina de la administración pública y tampoco habrá clases en las escuelas estatales. Los hospitales y centros asistenciales atenderán sólo emergencias. No habrá actividad en las oficinas de la Administración Pública ni en los establecimientos escolares de enseñanza pública. Específicamente, el Registro Civil, la Dirección General de Rentas, Dirección de Catastro y Registro Inmobiliario no abrirán sus puertas. Lo mismo ocurrirá con las delegaciones de oficinas públicas nacionales en Tucumán (Anses, AFIP, entre otras). La UNT emitió una resolución mediante la cual adhiere a la jornada.

En agosto de 2013, el Poder Ejecutivo Nacional promulgó la ley 26.876 sancionada en el Congreso que establecía ese día como de “descanso” para los empleados de la Administración Pública Nacional. En aquel entonces, había invitado a los gobiernos provinciales a adherirse. Finalmente en Tucumán, eso ocurrió hoy.

