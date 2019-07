Carlotto criticó a Macri: “Ni hablar bien puede, sirve para globitos y zapateo para el escenario”

La titular de Abuela de Plaza de Mayo lanzó fuertes declaraciones contra el Presidente y Elisa Carrió.

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, aseguró que la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, ocupa un “lugarsiniestro en la historia”, luego de que propusiera “revisar los juicios injustos contra los militares”. Además, le reclamó al Gobierno por no expresarse en relación a la aparición de los últimos nietos encontrados, y consideró que el presidente Mauricio Macri “sólo sirve para globitos y zapateo para el escenario”.

“Me gustaría una ley que pueda habilitar la revisión de muchos juicios injustos, sin debido proceso legal, contra militares que no tuvieron nada que ver” con la última dictadura militar, expresó Carrió en diálogo con TN y agregó: “Los que tenían 18 años y están condenados sin pruebas. ¿Cómo un cabo de 19 años puede desobedecer a Nicolaides?”.

Consultada por FutuRock, Carlotto respondió: “Ha pedido la liberación de genocidas, hay una ley que marca que los delitos de lesa humanidad no tienen beneficio de nada. Ya combatimos el 2X1, también las cárceles domiciliarias y estas personas insisten en tener un país lleno de conflictos y el cruce la de las víctimas con victimarios”.

Además, recordó que conoció a Lilita en “mejores tiempos cuando empezó su campaña” con el ARI y que incluso le había propuesto ser candidata a 1° senadora: “Fui a su casa donde trabajaba con su gente (que era buena) y le dije que no porque no se puede hacer lo que no se sabe”. “Ahora esta ocupando un lugar siniestro en la historia argentina, se le da tanta importancia a los disparates, mentiras, acusaciones que dice. Esperaba de ella lo que pintaba ser: una política sana. Se fue desvirtuando, se convirtió en fanática religiosa y ahora en una coqueta mujer arreglada y diciendo los disparates más grandes”, agregó.

Sobre la situación social y económica del país, Carlotto expresó que en las próximas elecciones “espera que termine este Gobierno”. Consultada por la falta de felicitaciones del Gobierno por las apariciones de nietos recuperados expresó: “Indigna porque nosotros no necesitamos que nos alaguen. Nos extraña que con el rol de presidente que tiene, jamás en estos años ha mandado un saludo o un gesto. Tampoco nadie de su Gabinete. Nos indigna”.

“Para manchar gente y desvirtuar políticas tiene la palabra medio extraña porque ni hablar bien puede, se lo entiende a medias. Sirve para globitos y zapateo en el escenario”, concluyó.

FUENTE: PERFIL