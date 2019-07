Para ” PRIORIZAR” otros de sus negocios: Emilio Luque busca despedir a la mitad de los empleados de los supermercados

El empresario presentó el Plan Preventivo de Crisis mediante el cual intentará pagar a los despedidos el 50% de la indemnización correspondiente en 18 cuotas. Los trabajadores no tienen novedades sobre el pago del medio aguinaldo y los sueldos de junio.

El empresario Emilio Luque presentó a la Secretaría de Trabajo de la Provincia su Plan Preventivo de Crisis, debido a la complicada situación financiera que atraviesa su empresa que, a mediados de junio, derivó en una medida de fuerza de sus más de 1.200 empleados.

De acuerdo a los trabajadores, en la presentación realizada por el dueño de la cadena de supermercados se solicita el despido del 50% de los empleados de planta permanente. Además ofrece pagar la mitad de la indemnización correspondiente en 18 cuotas, que comenzarían a abonarse a fines de octubre de 2019.

“Creemos que esto no es un Plan Preventivo de Crisis como debería ser, sino una intención de despedir trabajadores como es la cantidad que representa la mitad de toda la planta”, expresó Javier Martínez, uno de los delgados de los empleados de la empresa a eltucumano.com.

Según explicó Martínez, la presentación realizada por Luque fue recibida por la asesoría legal de la Secretaría de Trabajo, repartición que analizará los documentos del empresario y evaluará si este procedimiento es apto, ya que debe cumplir una serie de requisitos (análisis de balances, activos y pasivos) para ser aceptada. Una vez terminada esta etapa y, en caso de estar en condiciones, la presentación se envía al gremio de empleados del comercio (SEOC) que puede aceptarla o rechazarla. Si optan por la segunda opción, la Secretaría de Trabajo llama a una conciliación entre las partes.

“Nos llama mucho la atención lo que presentó. No tiene fundamentos en el hecho de la cantidad de gente que quiere despedir y cómo seguirá el manejo de la empresa. Esta no puede seguir funcionando como está”, señaló el delegado que contó que la Secretaría de Trabajo adelantó la presentación de Luque al gremio para que tengan conocimiento de la misma.

Salarios y futuro de los supermercados

Con los sueldos de mayo terminados de pagar con lo facturado en las sucursales durante las últimas dos semanas, los trabajadores no tienen novedades desde el área de Recursos Humanos con respecto a los haberes de julio y el pago del medio aguinaldo.

“Mayo terminaron de pagar. Ahora sobre los sueldos de junio no hay nada. Una de las preocupaciones es que al no haber mucha mercadería no podemos esperar que los haberes se paguen con lo que facturamos ya esta no es suficiente”, remarcó Martínez que contó que ni siquiera los productos fabricados por Luque, -como harina, galletas y fideos- entran a las sucursales. “Esto no hace mucho ruido”, aseguró.

Por último adelantó que si los empleados no pueden continuar trabajando por la falta de mercadería en las góndolas, no se descartan nuevas medidas de fuerza como las realizadas a mediados de junio.

Emilio Luque actualmente es dueño tambien de ingenios azucareros y un molino harinero, empresas que no presentan problemas y en las cuales el empresario busca consolidarse.