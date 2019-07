Grave denuncia contra el ingenio Marapa por contaminación

Gustavo Masmud, organización ambientalista Ave Fénix, confirmó que denunciarán en la Justicia a Emilio Luque, arrendatario del ingenio Marapa por contaminación ambiental.

“Hay una primera instancia que la hace nuestra ONG, a través de un integrante y vecino del ingenio Marapa, que está radicada ya en la comisaría de Juan Bautista Alberdi y en estos momentos se está haciendo la denuncia en la Policía Federal para ddar parte a la Justicia Federal sobre esta situación de contaminación”, explicó.

Indicó que “la zona más afectada es todo el municipio de Alberdi por la polución ambiental generada por el mismo ingenio, pero puntualmente son las casas cercanas al canchón del ingenio donde aparte del hollín que emana de las chimeneas que tiene una terrible polución ambiental por falta de acondicionamiento del canchón y las calles donde transitan los vehículos. Ni cerrando las puertas se pueden evitar que esas partículas generen problemas de salud, aparte de los daños a la propiedad privada”, precisó.

Confirmó que “el ingenio tiene los filtros por lo que el actual propietario, el señor Luque no tiene argumentos para decir que no puede evitar que se contamine. El problema que hay es que no los hacen funcionar porque es más fácil mandar 100 toneladas de partículas, que es el promnedio estimado, a todo el medio ambiente que tener que lidiar con esas partículas la empresa dentro de su predio y tener que sacarla y retirarla y ubicarla a campo porque ese es el tratamiento que les tiene que dar”, detalló.

Para Masmud, “son empresas que se tienen que hacer cargo de la responsabilidad social ambiental que le compete como empresarios”.

Remarcó que “el reclamo que se plantea en el ingenio Marapa, como en otros ingenios, que no tiene argumentos para decir `no podemos´ porque puede acondicionar el canchón y tratar de minimizar el impacto de las partículas y hacer funcionar los filtros”.

“Tener que recurrir a denuncias penales realmente es algo que no tendríamos que estar haciendo cuando el ingenio tiene todas las herramientas para evitar dañar el medio ambiente y la salud de las personas”, subrayó.

Para finalizar, insistió que “el problema puntual en estos momentos es la polución atmosférica generada por un canchón que no está acondicionado y por la falta de funcionamiento de los filtros”.