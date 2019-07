Tucuman es tierra liberada para empresarios inescrupulosos

Tucuman cabecera del norte argentino, bendecida con distintos climas, una tierra fértil, y una mano de obra calificada en todos los rubros, tiene su peor cara en el tipo de empresarios que llevan adelante algunos de los emprendimientos mas importantes en la provincia.

Si hablamos de la industria madre , esta esta destruida, sumida en innumerables conflictos, salariales, ambientales, concursos preventivos, cientos de millones de cheques sin fondos, falta de entrega del azúcar a los cañeros, la falta de pago de los servicios, todo por la mala y deficiente gestión de los empresarios que muchas veces están al frente de las industrias, fabricas o servicios, y que en la mayoría de los casos son respaldados por el poder político de turno.

Si nos hacemos eco de la industria del limón, a pesar de la fuerte cotización del producto en dolares, ese beneficio prácticamente no les llego a los obreros ni a los empleados de las citricolas que siguen ganando muy poco, de un negocio que cada vez hace mas ricos a sus dueños, no hay derrame de ningún tipo en este caso.

Para que hablar del mega-hiper empresario Emilio Luque , que dejo a mas de 1.500 familias prácticamente en la calle en sus supermercados y que hasta hace días se paseaba por los medios diciendo que sus otros negocios (llamase ingenios y molino) eran prósperos y no les debían a nadie. Cualquier consumidor con el solo hecho de ir a los super de la cadena EMILIO LUQUE, en estos últimos meses, se podía dar cuenta que los precios eran desorbitados, como si a proposito estuvieran remarcados para que nadie comprara, lo corrían literalmente a los clientes , bueno ahora entendemos que se trato de un estrategia de quiebra transversal, sumado al no pago de la deuda al AFIP. Ademas llama poderosamente la atención que en ese rubro las otras cadenas se expanden y crecen y Emilio Luque cae en desgracia , pero se queda con dos ingenios y un molino.

Dejamos para el ultimo a los impresentables o tal vez hábiles empresarios del transporte automotor de Tucuman, quienes por lo menos con la connivencia de UTA logran los aumentos que quieren del boleto de colectivo y la asistencia con subsidios por parte de la provincia que se ve arrinconada por la cuestión social. Solo basta comparar como algunas lineas pueden prestar un servicio de primer nivel básico como ser: Wifi, T.v, basureros, ómnibus limpios, revisteros, etc, y otras no tienen ni siquiera amortiguadores los colectivos, las ventanas rotas, no cumplen los horarios , etc, etc.

Para finalizar nos preguntamos si es la culpa del chancho o ……